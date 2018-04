Porto Seguro: Airbnb passa a cobrar 'taxa de sustentabilidade' de usuários

Plataforma também vai capacitar comunidade para desenvolver turismo na região

A partir do dia 1º de junho, quem for viajar a Porto Seguro, no Extremo Sul do estado, e reservar a hospedagem pelo site Airbnb, vai pagar uma “taxa de sustentabilidade”. O valor de R$ 2,60 por noite para cada hóspede será destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo de Porto Seguro (Fundetur). A gestão do fundo é feita pelo Conselho Municipal de Turismo, que decide onde aplicar os recursos.

A taxa foi criada após a assinatura de uma acordo com a Prefeitura de Porto Seguro, que já tinha instituído a Contribuição Voluntária para Turismo Sustentável (CVTS) para hotéis e pousadas. A parceria foi formalizada nesta quinta-feira (19).

A CVTS não é obrigatória e fica a critério dos hóspedes contribuir ou não com a taxa de R$ 2 por noite ou por quarto. Porém, no caso do Airbnb, a taxa é compulsória.

A cobrança foi instituída após meses de diálogo entre as partes e tem por objetivo que a companhia de hospedagem em residências dê uma contrapartida para o desenvolvimento do turismo na região.

“É importante que se tenha um mecanismo de compensação se você ganha, tem resultados com o destino”, apontou o secretário de turismo de Porto Seguro, Richard Alves.

Ao CORREIO, o diretor global de Políticas Públicas e Comunicação do Airbnb, Chris Lehane, afirmou que a contribuição para o Fundetur dialoga com a política da empresa, de fazer a experiência do hóspede cada vez mais local, autêntica, inclusiva, diversa e sustentável.

Mais recursos

De fato, a adesão do Airbnb à CVTS deve gerar um aumento nos aportes para o fundo de 20% a 30%, que hoje conta com um orçamento anual que varia entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão.

No ano passado, quase 12 mil hospedagens foram feitas através da plataforma digital. Multiplicando-se o número de turistas pela média de 5,3 de estadia na casa dos anfitriões, isso dá um volume extra de mais de R$ 162 mil por ano.

A verba do Fundetur é destinada à chamada “melhoria da experiência do turismo” no município. “O investimento é feito segundo um plano de trabalho do fundo de turismo. A verba é utilizada para melhoria do sistema de informação turística, eventos culturais, sinalização, entre outras ações”, explicou Alves. O aumento do aporte deve servir para ampliar as ações em curso.

Capacitação

A ação do Airbnb no destino turístico não se encerra na cobrança da taxa. Através do recém criado Núcleo de Turismo Responsável, lançado esta semana pela companhia, serão desenvolvidas atividades de capacitação dos participantes do negócio turismo, que vão desde os anfitriões da plataforma de hospedagem até pequenos empresários da região e comunidades indígenas. Também está prevista a promoção do destino turístico na plataforma.

Entre as iniciativas estão desde capacitar os meios de hospedagem a respeito de práticas sustentáveis, orientá-los a respeito de indicar aos seus hóspedes o comércio e atrações turísticas locais, e até mesmo compartilhar boas práticas de marketing digital e estatísticas sobre os viajantes que utilizam a plataforma na cidade com a gestão municipal. Isso vai auxiliar no planejamento de políticas públicas ligadas ao setor.

Para Chris Lehane, a iniciativa pioneira em Porto Seguro irá inspirar outras parcerias semelhantes de desenvolvimento do turismo sustentável entre municípios e a empresa.

“Nós acreditamos que este será um modelo para outras comunidades”, apontou Lehane.

O representante do Airbnb destacou ainda o impacto socioeconômico da companhia na indústria do turismo. “O Airbnb oferece uma alternativa saudável para o turismo de massa que atormenta as cidades há décadas. O turismo é uma das maiores indústrias na economia global, mas nem todo turismo é criado da mesma forma. Por meio da renda extra obtida pela nossa diversificada comunidade de anfitriões, que fica com 97% do valor que é anunciado; da nossa capacidade de promover turismo nos locais que mais necessitam; e dos benefícios inerentes e sustentáveis da hospedagem, o Airbnb está proporcionando o melhor tipo de viagem para os destinos, os moradores e os viajantes”, concluiu Lehane.