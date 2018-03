Pós-apagão: Globo vai exibir resumo das novelas que não foram ao ar ontem

Programação especial será apresentada hoje nas regiões Norte e Nordeste

Por causa do apagão de ontem (21) que atingiu 12 estados, a Globo vai exibir um resumo dos capítulos das novelas que não foram exibidas. Por isso, antes de Vale a Pena Ver de Novo, Malhação, Orgulho e Paixão e Deus Salve o Rei a emissora apresentará um compacto de cerca de oito minutos do que seria transmitido ontem.

A programação especial da Globo foi anunciada por Renata Vasconcellos no Jornal Nacional desta quarta (21). “Por causa do apagão, doze Estados do Norte e do Nordeste não puderam assistir hoje a Vale a Pena Ver de Novo, Malhação, o segundo capítulo de Orgulho e Paixãoe Deus Salve o Rei”, disse a jornalista. “Em respeito aos telespectadores, as nossas emissoras nesses Estados vão exibir amanhã uma programação especial com resumo dos capítulos de hoje mais os capítulos inéditos de amanhã (22).”

Ficaram sem luz Amazonas, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Amapá, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins. Também foram registradas interrupções de fornecimento de energia em partes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o apagão foi causado por uma falha de transmissão que liga a hidrelétrica de Belo Monte ao sistema elétrico do país.