Poste cai em cima de carros no Imbuí e fornecimento de energia é interrompido

Chuva provoca lentidão no trânsito em outros pontos da cidade

Um poste caiu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13) no Conjunto Guilherme Marback, no bairro do Imbuí em Salvador. A Transalvador informou que dois carros foram atingidos com a queda, mas há intensidade no trânsito do local. Ninguém ficou ferido. A Coelba informou, através da assessoria de comunicação, que equipes estão no local reparando o problema e buscando identificar as causas do acidente.



Além do Imbuí há lentidão no trânsito por conta das chuvas na Ladeira que liga Cajazeiras 8 para Cajazeiras 5 onde correu deslizamento de terra. Há ainda, segundo a Transalvador, alagamento nas seguintes vias: Avenida San Martin; dois sentidos do Largo da Calçada; Rua Régis Pacheco (Uruguai); Avenida Dendezeiros do Bonfim; Dique do Tororó, sentido Av. Bonocô; Avenida Paralela, sentido centro, imediações do CAB; e Estação Mussurunga, sentido centro.

Equipe da Transalvador retirou os galhos de árvores que estavam bloqueando a via na Avenida Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré) sentido Dique do Tororó.



Também foi retirado micro-ônibus que se envolveu na manhã desta terça na Ladeira dos Galés (Brotas). O fluxo foi interditado

o sentido Djalma Dutra apenas para veículos grandes. Coelba no local realizando serviço.



O trânsito está lento também na na Avenida Jequitaia, nas imediações do Atacadão Atakarejo. Coelba no local realizando serviço no local após carro bater em poste.