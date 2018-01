Poste é derrubado por carro e bloqueia pista na Avenida São Rafael

Sentido Valéria ainda está interditado; parte da avenida ficou sem energia



Um acidente em frente ao Hospital São Rafael está causando transtornos na avenida de mesmo nome na manhã deste sábado (20). Por volta das 5h da manhã, um carro modelo Fiat Palio bateu num poste e o derrubou. O poste bloqueou a via nos dois sentidos, causando longos engarrafamentos. O motorista do carro, de placa OLC-2755, não teve ferimentos.

O trânsito já foi liberado no sentido Paralela, mas apenas para carros pequenos. Agentes da Transalvador seguem por lá organizando o fluxo. Técnicos da Coelba também estão no local retirando o restante do equipamento. Por causa do choque, parte da Avenida São Rafael ficou sem energia. Houve derramento de óleo na via, que ainda vai precisar de limpeza.

As causas do acidente ainda são investigadas.