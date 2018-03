Posto do SalvadorCard no Iguatemi será reaberto para revalidação

A validade 2017 expira no dia 31 deste mês de março

Os usuários do SalvadorCard que precisam revalidar o cartão da meia passagem estudantil podem realizar o serviço no posto Posto Iguatemi, que fica na Avenida ACM, em frente ao Detran-BA. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

e tem capacidade para atender a três mil estudantes diariamente.

A validade 2017 expira no dia 31 deste mês de março, mas a revalidação pode ser feita durante todo o ano. Além do posto Iguatemi, é possível fazer a revalidação nos postos Lapa e Comércio e por meio do aplicativo Kim no celular ou no link.

Para fazer a revalidação presencial, basta comparecer a um posto tendo em mãos o RG (carteira de identidade) e o comprovante de matrícula. A taxa de revalidação é de R$7,40, o equivalente a duas tarifas de ônibus. Quem optar por utilizar o Kim para revalidar o cartão, paga um valor total de R$ 11,10 – R$ 7,40 da revalidação mais R$ 3,70 pelo serviço do aplicativo.

De 1º de fevereiro, quando a revalidação 2018 foi iniciada, até sexta-feira (16), 50 mil cartões foram revalidados, o equivalente a pouco mais de 30% do total esperado para este ano. Em 2017, mais de 150 mil cartões foram revalidados.