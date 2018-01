Potências conversam por telefone sobre Coreia do Norte e relação comercial

Presidente dos EUA expressou vontade de ajudar na gestão das relações comerciais com a China

Os presidentes da China e Estados Unidos, Xi Jinping e Donald Trump, discutiram nesta terça-feira (16), por telefone, o progresso diplomático na península coreana e as diferenças bilaterais em questões comerciais, segundo a imprensa oficial chinesa.

Na conversa, os dois líderes trocaram pontos de vista sobre a recente melhora na situação diplomática entre as Coreias do Sul e do Norte e se comprometeram a fortalecer a cooperação e a comunicação sobre o assunto.

O presidente chinês insistiu em que todas as partes devem unir esforços para aproveitar os avanços e criar as condições para a retomada das negociações diplomáticas.

Além disso, Xi destacou que a cooperação econômica e comercial entre as duas potências gerou benefícios concretos para as duas partes, por isso deveriam empregar métodos construtivos para resolver suas diferenças neste campo através de uma maior abertura de seus mercados.

Trump, por sua vez, expressou sua vontade de cooperar com a China na gestão adequada da relação econômica e comercial, segundo a versão divulgada pela imprensa oficial chinesa.

A conversa ocorreu em um momento da redução da tensão entre as duas Coreias e depois que nas últimas semanas aparecerem nos EUA informações contínuas e vazamentos sobre o fato de que o governo de Donald Trump poderia endurecer sua política comercial com a China. A informação é do G1.