Pousada, galeria e restaurante do Pelourinho são flagrados roubando água

'Gatos' foram encontrados ainda em mais oito casas

Onze imóveis, que abrigam uma galeria, um restaurante, um estacionamento, uma pousada, além de oito casasm nas ruas São Francisco e do Passo, no Centro Histórico de Salvador, foram flagrados sendo abastecidos por ligação clandestina de água.

Técnicos da Embasa acompanhados de policiais civis, militares e do Departamento de Polícia Técnica, participaram da ação na tarde de quarta-feira (14). Na Rua do Passo, ao verificar as instalações de um imóvel onde funcionam um restaurante, um pequeno mercado e uma pousada, os técnicos descobriram uma rede clandestina que desviava a água antes de passar pelo hidrômetro. O imóvel estava com a ligação de água da Embasa cortada e um débito de cerca de R$ 40 mil.

Já na Rua São Francisco, a Embasa encontrou um ramal clandestino que saía direto da rede distribuidora, com várias bifurcações, fornecendo água para dez imóveis.

As irregularidades foram desfeitas e os proprietários dos imóveis terão que pagar uma multa pela fraude, além de restituir à Embasa um valor equivalente ao volume de água desviado. Esse cálculo será feito com base no consumo real, quando a ligação estava ativa. Ainda não há informações dos valores.

A Embasa informou que os proprietários dos imóveis não estavam no local no momento da ação e serão chamados para prestar esclarecimentos na 1ª Delegacia (Barris).

O furto de água é qualificado como crime contra o patrimônio, de acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, cujo parágrafo 3º, ao tratar de furtos, equipara “à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico”. A pena prevista na lei é reclusão de um a quatro anos e multa.