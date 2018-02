PP vai iniciar última rodada de conversas para decidir apoio na sucessão estadual          

Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

Os dirigentes do PP na Bahia iniciam nos próximos dias a rodada final de conversas para definir o futuro do partido na sucessão estadual. A princípio, os pepistas esperam chegar ao veredito em no máximo 30 dias. “Por enquanto, 20 de março é nosso limite para decidir. Mas vai depender do andamento das negociações conduzidas com a articulação política do governador Rui Costa (PT) e com o DEM”, destacou um influente integrante do PP no estado. “Hoje, o desejo pela aliança com o prefeito ACM Neto é majoritário, sobretudo pelos arranjos nacionais entre nós e os democratas. Por outro lado, pesará bastante a posição da cúpula do diretório local, onde ainda existe forte tendência em manter o apoio a Rui”, garantiu outro cardeal do partido.

Sinuca de bico

Líderes do PP admitem que a nova tática de Rui Costa nas costuras com a sigla freou a onda pró-oposição. Ao oferecer para os pepistas o lugar que quiserem na chapa, Rui dinamitou a única desculpa viável para o rompimento.

Terceiro round

O tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas vai disputar novamente uma cadeira de deputado federal, dessa vez pelo PDT. O ex-pugilista já acertou a candidatura com o presidente estadual do partido, deputado Félix Mendonça Júnior, interessado em nomes conhecidos para fortalecer a chapa pedetista. Então filiado ao PRB nas eleições de 2010, Popó ficou como primeiro suplente da coligação que reunia seis outras legendas, mas herdou a vaga aberta na Câmara com a ida de Mario Negromonte (PP) para o Ministério das Cidades. Em 2014, obteve 23 mil votos e não conseguiu se reeleger.

João e o pé de feijão

O ex-prefeito de Salvador João Henrique deseja tanto entrar no páreo pelo Palácio de Ondina que sondou até um conhecido marqueteiro baiano. Recentemente, interlocutores de João Henrique procuraram o publicitário para saber se poderiam contar com ajuda profissional em uma eventual campanha. De acordo com o site Bahia Notícias, o ex-prefeito deixou o PR e vai ingressar sábado que vem no PRTB, sigla com a qual pretende concorrer ao governo. Em sua última incursão eleitoral, acabou derrotado na corrida pela Câmara de Vereadores de 2016.

Urucubaca

A maré de azar enfrentada pelo guru das campanhas petistas, João Santana, não dá trégua. Incendiada na madrugada de ontem, a boate Zero é comandada por Daniel Requião, filho de Mônica Moura, esposa de Santana. Segundo a Receita Federal, Requião e a mãe são sócios da 3A Bar e Restaurante, empresa que controla a casa noturna abrigada no espaço conhecido como Pirâmide do Rio Vermelho.

Ponte aérea

Investigada pelo Ministério Público Federal (MPF) do Rio Grande do Norte na Operação Farol da Colina, a Aerotur ganhou contrato de R$ 342 mil para prestar serviços de agência de viagem à Embasa. Desde 2014, a dona da empresa responde na Justiça por crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.

"Não tenho problema nenhum. Meu ciclo encerrou no PRB. Agora, é outra vida", Sidelvan Nóbrega, deputado estadual, sobre sua saída da sigla

Pílula

Enigma da Esfinge - Paira uma grande dúvida sobre o Ministério Público do Estado (MP): o governador Rui Costa manterá a procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, segunda colocada na eleição de ontem, ou entregará o cargo para o vitorioso, Pedro Dantas, indiretamente apadrinhado pelo ex-ministro Jaques Wagner?