Praça com Wi-Fi grátis na Av. Garibaldi é entregue à população

A área pública de 14.158 m² tem ainda Espaço Game, academia ao ar livre, quadras e pista de cooper

Um dos presentes mais aguardados pelos soteropolitanos que moram na região da Avenida Anita Garibaldi, foi entregue nesta quarta-feira (28). A Praça Lord Cochrane é uma mistura de tradição e modernidade. A área pública de 14.158 m² traz um Espaço Game, pensado para atender crianças em fase de transição para a adolescência, com passatempos mais clássicos, como pingue-pongue, futebol de botão, dama e xadrez. A evolução fica por conta do acesso gratuito à internet em smartphones, notebooks e tablets. A disponibilização da rede Wi-Fi é fruto de uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e a Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel).

A estrutura da praça foi toda reformada. Onde só tinha solo argiloso, árvores e mato, agora tem mobiliários que harmonizam com a vegetação em volta, quadras poliesportivas, de areia, mini quadra, pista de cooper, academias de saúde ao ar livre e de ginástica, além de uma minipista infantil para bicicleta, patins, triciclo e carrinhos. Tudo isso dentro dos padrões de acessibilidade.

Daniel Fernandes, 24 anos, morador da Federação, viu na reforma a oportunidade de voltar a praticar esporte perto de casa. Ele conta que, quando criança, costumava frequentar o local, mas depois de um tempo o espaço ficou abandonado. “Acho isso muito importante. O prefeito olhou pro nosso lado e está realizando mais um sonho pra gente ter lazer de novo”.

O prefeito ACM Neto falou sobre a mudança completa do local. “As pessoas sequer conseguiam prestar atenção no que existia na praça. Qualquer um que passava há alguns meses via um ambiente abandonado, inutilizado. Oferecemos a Salvador um novo espaço de lazer. A comunidade está redescobrindo a sua cidade”, disse. A obra, com investimento inicial de R$ 1 milhão, integra o programa Salvador 360.

Quem também gostou da mudança foram as amigas Carla Silva, 18, e Agatha Emilly, de 17 anos. As duas não costumavam vir à praça porque julgavam ser um lugar muito perigoso. "Agora está maravilhoso. Só tinha drogado, ladrão. Agora vou poder trazer meu namorado aqui", comentou Agatha. Já para Carla, vai ser um espaço para os moradores se ocuparem. "É um lazer pra não ficar só em casa. As crianças podem vir aqui e brincar", disse.

As três amigas Aparecida, 54, Vilma Ferreira, 57, e Hilda dos Santos, 54, acreditam que esse novo cenário valoriza o bairro. "Bom ver a melhoria no patrimônio. Não só pra gente, como também pras crianças. A gente se sente mais alegre. Os pais vão poder ficar mais à vontade com seus filhos", disse Hilda.