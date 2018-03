Prancha no pé e mente ligada

O Brasil terá quase 50% de novidades em sua ‘storm’ no Circuito Mundial de Surfe deste ano. São cinco estreantes na elite, que vão desde o jovem Yago Dora, 21 anos, ao experiente William Cardoso, de 32, e pela primeira vez como fixo no WT.



Além deles dois, Michael Rodrigues, Jesse Mendes e Tomas Hermes se juntam aos seis remanescentes na elite: Gabriel Medina, Adriano de Souza, Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Ian Gouveia e Caio Ibelli.



O objetivo dos estreantes, claro, deve ser se manter na elite para 2019. Apesar da maioria, de forma profissional ou não, conhecer as praias em que as etapas do WT serão disputadas - excluindo, claro, a de Lemoore, nas ondas artificiais de Kelly Slater -, é um outro campeonato, com adversários mais fortes que o WQS e uma pressão maior, por conta de público, imprensa e patrocinadores.



Por isso, a preparação mental é tão importante quanto a preparação física. Jesse Mendes e Yago Dora, que surfaram duas etapas da elite em 2017, saem na frente nesse sentido.



No mais, 2017 mostrou que, mais do que vencer, a regularidade é que leva um surfista ao título mundial. O bicampeão John John Florence venceu menos etapas que Medina, que ficou em 2º, mas teve dois 13º como piores resultados. Tirando esses dois resultados, chegou ao menos às quartas nas outras nove etapas.



Já o brasileiro ficou três vezes em 13º e ainda teve um 25º lugar, em Margaret River, e um 9º no Rio. A perna australiana, por sinal, foi o diferencial para Medina não conquistar o bi. Além da posição ruim em Margaret River, ficou em 13º em Bells Beach. Ou seja, começar focado desde o início é fundamental para se terminar bem.



Creio que Medina aprendeu a lição, assim como Filipinho, que venceu duas etapas, mas colecionou quatro 25º lugares e ainda uma suspensão em Fiji, pelo mau comportamento no Rio. Mineirinho, campeão em 2015, também oscilou. Foi bem nas quatro primeiras etapas, vencendo no Rio e, depois, não chegou em mais nenhuma semi nas sete etapas seguintes.



Os três seguem sendo nossas principais esperanças de título. Quem tem potencial e surfe para se juntar ao grupo é Ítalo. O potiguar fez uma bela campanha como calouro em 2015, terminando em 7º, mas caiu em 2016 e, no ano passado, acabou ficando fora de três das quatro primeiras etapas devido a uma lesão.



No mais, não vejo muita gente que possa se juntar ao grupo que disputou o título no ano passado, que teve como mérito ter nove campeões diferentes em suas 11 etapas. Que o equilíbrio siga e que, de preferência, tenhamos a bandeira brasileira no topo no final do ano. Aloha!



MMA

Para quem é admirador de Frankie Edgar, como sou, o upper de Brian Ortega no último sábado bateu no queixo também. Ainda que faça 37 anos em 2018, Edgar sempre foi um motorzinho com queixo inviolável. Não creio que seja o início de uma decadência do ex-campeão dos leves, mas fruto - também - do talento ainda subestimado de Ortega, que fará um execelente duelo com Max Holloway pelo título dos penas, em breve.

*Ivan Dias Marques é subeditor do Esporte e escreve às sextas-feiras