Prática de esportes leva baianos e turistas para a orla da Barra

Banda Maglore e DJ Pureza se apresentam hoje, às 18h, no Rio Vermelho.

“Rapaz, você pode ir até onde quiser!”. Foi com essa frase que o técnico em informática Sivoney Pinto (35), se preparou para andar de caiaque pela primeira vez. Sem uma perna, mas com muita disposição, o soteropolitano que deu um show também no SUP, garante que é possível ir a qualquer lugar, desde que exista cuidado e respeito. “Apesar da deficiência eu me senti muito a vontade em viver essa experiência. O pessoal do projeto foi bem atencioso, não vi diferença nenhuma no tratamento”, afirma Sivoney.

Sivoney Bispo foi curtir o início do verão na orla da Barra (Foto: Beto Junior)

Morador da Barra e com o domingo de folga, Matheus Eduardo (19) escolheu o Sou Verão para praticar longboard, “Tenho andado sem tempo por causa do exército, mas como estou de folga para o natal, fui em casa colocar um sapato e vim relembrar as manobras”, afirma o jovem, que prometeu não perder nenhuma edição do mês de janeiro.

Pensado para todas as idades, quem também se divertiu nessa manhã de sábado foi o pequeno Mateus Borges, de apenas 4 anos. Ao lado da mãe, Manoela Borges, Mateus arriscou no skate e ainda posou para a foto do CORREIO, “Muito interessante o projeto, pretendo trazê-lo mais vezes. Dá pra ver que ele gostou”, afirma Manoela, atenta as aventuras do filhão.

Público dançou os hits do verão com a FitDance (Foto: Antônio Chequer)

Com público estimado de 1000 pessoas, ao longo das quatro edições – duas na Ribeira e duas na Barra, o projeto Sou Verão tem oferecido vivências esportivas, música e dança para baianos e turistas. Ao todo, cerca de 40 profissionais estão envolvidos no projeto, entre instrutores, coordenadores, dançarinos, equipe técnica e segurança.

Fechando o ano de 2017, o projeto ainda segue o mês de janeiro, com shows, intervenções e atividades esportivas nos finais de semana, sempre gratuitos e abertos ao público.

Por falar em show, acontece hoje, 23, a partir das 18h, as apresentações do DJ Pureza e Banda Maglore, no Largo da Mariquita – Rio Vermelho. Com um palco montado especialmente para o verão e expectativa de 3h de festa, a ação faz parte da proposta do projeto, que é levar um mix de diversão, música, dança e esportes para quem não abre mão de curtir a estação mais animada do ano.





Saiba Mais

Esportes, música e diversão estão entre as ações propostas pelo projeto Sou Verão - projeto do Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin e Vitalmed. Com atividades esportivas programadas para acontecer em 8 edições - sendo quatro na Ribeira, nos dias 2 e 9 de dezembro e nos dias 6 e 20 de janeiro, e quatro na Barra, dias 16 e 23 de dezembro e 13 e 27 de janeiro - as práticas incluem stand up paddle, caiaque, patins, longboard e frescobol, e serão oferecidas por instrutores que atenderão ao público de forma gratuita com inscrições feitas na hora e no local.

Além do esporte, o projeto conta ainda com o Palco Movimento, levando para as ruas o aulão da FitDance, aulas de ioga, zumba e alongamento, além de coleta de lixo na areia e no mar, e bate-papos com personalidades convidadas pela editoria de Esporte do Correio, sempre das 8h às 12h.

Quando o assunto é música, o shows ocorrerão a partir de hoje, com apresentações gratuitas dos artistas e bandas Maglore (23 de dezembro), seguido de Pedro Pondé (6 de janeiro) Larissa Luz e Ministereo Público (13 de janeiro) e Àttooxxá (20 de janeiro). As apresentações estão marcadas para as 18h, no Largo da Mariquita – Rio Vermelho.