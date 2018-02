Prazo para pagar IPTU com 10% de desconto está acabando

Contribuintes têm até o final de fevereiro

Os 600 mil contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Salvador têm até o dia 28 de fevereiro para pagar o imposto deste ano com 10% de desconto, em cota única. A maior parte dos vencimentos do IPTU aconteceu no dia 5, mas as datas variam entre os dias 1 e 28, de acordo com a escolha do contribuinte.

No final de janeiro, antes do primeiro vencimento, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) já havia registrado mais de 20 mil pagamentos em cota única. Caso algum contribuinte não tenha recebido o boleto, pode emitir uma segunda via por meio do site da Sefaz. Os cerca de 245 mil isentos também estão recebendo os boletos para simples conferência.