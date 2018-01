Prazo para pagar IPVA com 10% de desconto termina em 7 de fevereiro

Redução vale para quem pagar imposto em cota única

O contribuinte que quiser ter 10% de desconto na hora de pagar o IPVA tem que quitar o imposto em cota única até o dia 7 de fevereiro. Outra opção de conseguir uma redução no valor total pago, mas de 5%, é pagar o imposto todo de uma vez até o vencimento previsto para a primeira parcela, que varia de acorda com o número final da placa do veículo. A tabela com as datas pode ser conferida no site www.sefaz.ba.gov.br.

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores pode ser parcelado ainda em três vezes, mas sem o benefício do desconto. O vencimento das cotas também está indicado na tabela referida acima. O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento. O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, bastando apenas apresentar o número do Renavam.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela, e os débitos anteriores do IPVA ainda não notificados também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o IPVA 2018. Já o seguro obrigatório deverá ser pago integralmente até o vencimento da primeira parcela do imposto, em caso de parcelamento do IPVA. O pagamento do tributo referente a embarcações e aeronaves deverá ser efetuado até 30 de maio de 2018.