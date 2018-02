Pré-Carnaval terá reforço de ônibus e interdições; veja

Veja todos os detalhes para se preparar para o início da folia

Neste final de semana, já acontece o pré-Carnaval de Salvador, com o Fuzuê e o Furdunço. Por conta das festividades na região de Ondina e Barra, a prefeitura vai aumentar o número de ônibus na região, entre outras medidas. Confira abaixo.

Ônibus

Serão 150 veículos acrescentados às linhas que vão para Barra e Lapa. A mudança começa às 14h de sábado (3) e segue até 2h de domingo (4), voltando às 14h do domingo e seguindo até 2h de segunda (5).

A Secretaria de Mobilidade (Semob) também vai disponibilizar 30 ônibus da frota reguladora na Estação da Lapa, que ficarão à disposição da fiscalização, das 20h às 4h do dia seguinte. No sábado, serão12 ônibus; no domingo, 18. Ainda por conta dos eventos do fim de semana, os itinerários das linhas que trafegam no trecho entre o Clube Espanhol e o Farol da Barra passarão por alterações entre 13h de sábado à 0h de domingo e 13h de domingo e 0h de segunda-feira.

Mais transporte

A região terá cinco pontos para quem quiser pegar táxi: Shopping Barra, Bompreço, Porto da Barra e a rotatória da Praça Lord Cochrane. Especialmente para o evento, um ponto extra ficará no último retorno da Centenário, sentido Barris. Este ponto extra também terá serviço de mototáxi, ao lado do de táxi.

Interdições para o Fuzuê

De 13h de sábado a 2h de domingo, ficará proibido circular de carro e estacionar na avenida Sete de Setembro, no trecho entre a Rua Afonso Celso e o Largo do Farol, até a avenida Oceânica, entre o Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira.

Os veículos terão como opção, para o sentido Ondina, as ruas Afonso Celso, Miguel Bournier, Avenida Centenário e Rua Professor Sabino Silva. Já quem pretende ir no sentido inverso, em direção à Barra, pode utilizar a Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt e Rua Marquês de Caravelas.

Barreiras móveis estarão instaladas entre o Largo do Farol e a Rua Afonso Celso; entre a Rua Miguel Bournier, Marquês de Caravelas e Afonso Celso; entre a Rua Airosa Galvão e Miguel Bournier; entre a Avenida Centenário e o último retorno; entre a Rua José Sátiro de Oliveira e a Rua Professor Sabino Silva; e entre a Avenida Oceânica e a Rua José Sátiro de Oliveira.

As barreiras fixas ficarão entre a Avenida Oceânica e a Rua Dom Marcos Teixeira; entre a Avenida Oceânica e a Rua Alfredo Magalhães; entre a Avenida Oceânica e a Rua Professor Lemos de Brito; entre a Avenida Oceânica e a Rua Marquês de Caravelas; entre a Avenida Oceânica e a Rua Francisco Otaviano; entre a Avenida Oceânica e a Rua Professor Fernando Luz; entre a Avenida Oceânica e a Rua Leoni Ramos; entre a Avenida Oceânica e a Rua Doutor Artur Neiva entre a Avenida Oceânica e a Rua Carlos Chiacchio; entre a Avenida Oceânica e a Rua José Sátiro de Oliveira.

Interdições para o Furdunço

No domingo, o estacionamento de veículos estará proibido nas seguintes vias: Avenida Oceânica, trecho entre a Avenida Adhemar de Barros e o Farol da Barra; Avenida Centenário; Rua Afonso Celso; Rua César Zama, entre a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes; e Rua Barão de Itapuã, em ambos os lados. O horário será de 4h de domingo a 2h de segunda.

A circulação de veículos e o estacionamento estarão proibidos no mesmo horário nas vias transversais da Avenida Oceânica, entre o Largo do Farol e a Rua Sátiro de Oliveira; já das 7h de domingo às 2h de segunda, na Avenida Oceânica, entre o Cristo e a Avenida Adhemar de Barros; e das 11h de domingo às 2h de segunda-feira, na Avenida Sete de Setembro (entre a rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol), no Largo do Farol da Barra, na Avenida Oceânica (entre o Largo do Farol e o Cristo), e na Rua Afonso Celso (entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Professor Lemos Brito).

Algumas vias terão sentido duplo de tráfego para acesso dos moradores, das 11h de domingo às 2h de segunda-feira. São elas: a Avenida Sete de Setembro, entre as ruas Afonso Celso e Barão de Itapuã; Rua Barão de Itapuã; e Rua Cesar Zama, no trecho da interseção com a Rua Barão de Itapuã e a Alameda Antunes.

Para o Furdunço, serão implantadas barreiras fixas entre a Avenida Oceânica e as ruas Dom Marcos Teixeira, Alfredo Magalhães, Professor Lemos de Brito, Marquês de Caravelas, Francisco Otaviano, Professor Fernando Luz, Leoni Ramos, Doutor Artur Neiva, Carlos Chiacchio (estrutura da PM), José Sátiro de Oliveira (parte baixa), Professor Sabino Silva e a Rua N; acesso à Via Marginal (antigo Salvador Praia Hotel); e a Rua Baependi.

Estacionamento

Tanto no sábado como no domingo, quem vai de carro poderá estacionar na Zona Azul da Rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos os sentidos da via. Para o Fuzuê, a Zona Azul estará disponível das 12h de sábado às 2h de domingo. Já para o Furdunço, as vagas serão acessadas a partir das 11h de domingo às 3h de segunda-feira.

Serviços

A Salvamar terá 15 salva-vidas trabalhando nos dois dias, com um posto montado perto do Farol. Os agentes vão trabalhar das 8h até o fim das festas. Já a Secretaria Municipal de Saúde terá um módulo também perto do Farol para atender quem precisar. No sábado, funcionará de 17h a 23h. No domingo, de 14h até 2h.

A Guarda Municipal terá 116 agentes trabalhando no Fuzuê e 113 no Furdunço. Eles vão ajudar em fiscalizações de secretarias e ações da Transalvador, além de patrulhar as ruas.