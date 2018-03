Preço do ovo de Páscoa vai de R$ 8,90 a R$ 1,1 mil em Salvador; veja lista

Procon-BA divulgou lista de preços do doce na capital baiana

Que os ovos de Páscoa são doces e enchem o presentado de alegria, ninguém tem dúvida. Porém, o preço de compra do doce pode ser bem salgado. Alguns produtos deste tipo de linhas de luxo chegam a custar mais de mil reais. A informação vem do levantamento de preços deste chocolate realizado pelo Procon-BA e divulgado nesta segunda-feira (26).

Se a intenção é investir alto no doce de Páscoa, não faltam opções a altura do bolso dos corajosos. A marca de chocolates Kopenhagen lançou várias novidades para época festiva. A mais cara é a Edição Especial 90 anos, com 5 kg de chocolate ao leite e bombons sortidos.

Outro destaque é Ovo Sweet Treasure (1 kg) por R$ 499. O produto é feito de chocolate ao leite e mesclado com damasco seco, avelã, castanha-de-caju e uvas passas. Dentro do ovo, além de várias trufas da marca, vem um colar de prata de lei da joalheria Pandora.

Ambos os ovos, assim como outros da marca, foram encontrados na loja Kopenhagen do Shopping Barra. Os preços da marca são tabelados nas lojas próprias.

Economia

A pesquisa do Procon-BA mostra como é possível economizar. O ovo de Páscoa Laka/ Lacta (183g) foi encontrado por R$ 23,98 no Hiper Ideal de Armação e por R$ 34,99 nas Lojas Americanas do Shopping Barra, uma variação de mais de 45% no preço de um mesmo produto. No Atacadão da Barros Reis, o produto custava R$ 24,29 e no G Barbosa da Estrada das Barreiras R$ 29,89.

A pesquisa visitou seis estabelecimentos diferentes entre os dias 19 e 20 de março. Os preços dos varejistas costumam variar quase que diariamente, com exceção daquelas lojas que praticam preço tabelado.

Segundo o Procon-BA, o levantamento de preços faz parte da 3ª Etapa da Operação Semana Santa. Segundo o órgão, o “objetivo é fornecer ao consumidor informações que o auxiliem em sua decisão de compra, possibilitando-o fazer a melhor escolha”. A pesquisa foi feita em paralelo ao trabalho fiscalizatório, que continuará até a quinta-feira (29).

Confira o levantamento completo: