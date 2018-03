Prédio desaba e deixa soterrados após chuva forte em Pituaçu

Criança de 10 anos morreu e há ainda três soterrados

A chuva que atingiu Salvador e Região Metropolitana na manhã desta terça-feira (13) provocou uma morte na Rua Alto de São João, em Pituaçu. A vítima fatal, de acordo com a Defesa Civil de Salvador, morreu após desabamento de um prédio de três andares na localidade quando o imóvel desabou às 6h. Pelo menos seis pessoas estavam no prédio.

Além da vítima fatal, segundo moradores, é Robert de Jesus, de 12 anos. Uma mulher de 35 anos com ferimentos leves na face foi socorrida com vida assim como uma menina de 11 anos com traumatismo craniano leve. A mulher e a menina foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Elas foram retiradas dos escombro por volta das 6h30. O marido, identificado como Alex, assim que escutou os estalos saiu correndo e algumas telhas ainda o atingiram. Ele conseguiu sair e agora ajuda no resgate. Essa família morava no terceiro andar do prédio

Segundo testemunhas, pelo menos seis pessoas ficaram soterradas. Vizinhos tentaram retirar as vítimas dos escombros desde os primeiros momentos após o desabementocom auxílio dos bombeiros e de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local tem um cheiro forte de gás. No prédio que desabou moravam, segundo moradores, pelo menos seis pessoas. "A casa tem pouco tempo de construída", relatou uma parente das vítimas. Moradores relatam entre as pessoas que ainda estão soterradas está Rosemeire Pereira, doméstica, 34, junto com seu filho, Artur, de um ano.

"Eu sou madrinha de Artur, de um ano. Esse prédio tem pouco prédio de construíndo, acho que dois anos. No andar de baixo moravam dois irmãos e duas crianças: Robert (12 anos, que morreu), Artur (1 ano), Rosemeire e Alan, que é ajudante de pedreiro", explica Norma Barbosa. A madrinha de Artur conta que soube da notícia do desabamento pela televisão. "Fico nervosa sem saber como ele está. Me ligaram contando e eu vim pra cá".

Em outro andar moravam Alex, auxiliar de serviços gerais de 29 anos, a doméstica Beatriz e Sabrina, de 1 ano, que é filha do casal. Alex, Beatriz e Sabrina saíram com vida.

Cerca de 30 pessoas estão ajudando a retirar os escombros. Os bombeiros pedem silêncio - Com um apito - para tentar escutar as vítimas.



Veja imagens do resgate registradas pelo repórter fotográfico Mauro Akin Nassor/CORREIO:

A Defesa Civil de Salvador recebeu 22 solicitações em função das chuvas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Entre as solicitações estão um rompimento de pista, quatro deslizamentos de terra, nove alagamentos de imóveis, um desabamento de imóvel, dois alagamentos de área, um destelhamento e um galho de árvore caído. Já choveu nas últimas horas mais de 50% do previsto para o mês de março. Qualquer emergência a população deve ligar para o telefone 199.

A previsão é que o tempo fique instável até a próxima quinta-feira (15).

Trânsito e chuva

O trânsito ficou lento nas principais avenidas da cidade por conta do acúmulo de água. Na Avenida Jequitaia, um ônibus perdeu o controle e subiu no canteiro, derrubando parcialmente um poste. Um poste também caiu sobre carros no bairro do Marback. A queda comprometeu o fornecimento de energia elétrica.

Trânsito ficou lento nas principais avenidas de Salvador (Foto: Naiana Ribeiro/CORREIO)

Na Estrada do Derba, BA-528, houve um deslizamento de terra e uma árvore obstruiu a via no sentido Base Naval, após o Hospital do Subúrbio.

Na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, o trânsito é bastante lento no sentido Centro.

A Rua dos Voluntários da Pátria, no bairro do Lobato, ficou alagada.