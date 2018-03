Prefeito anuncia estudo sobre redução do IPTU

Ideia é diminuir tributo para imóveis novos; entidade tem novo diretor

O presidente da Câmara, Léo Prattes; o presidente da Assembleia, Angelo Coronel; Claudio Cunha, da Ademi; e o prefeito ACM Neto (Foto: Betto Jr./CORREIO)

O prefeito ACM Neto se reunirá com os secretários da Fazenda, Paulo Souto, e Desenvolvimento Urbano, Sérgio Guanabara, na próxima segunda-feira (26) para discutir a possibilidade de redução na cobrança do IPTU para imóveis novos. O anúncio foi feito durante a cerimônia de posse do novo presidente da Ademi, Claudio Cunha, na noite desta quinta-feira (22), na Associação Comercial da Bahia.

“Essa é uma demanda pela qual vou mobilizar todos os esforços possíveis para viabilizar”, afirmou.

Se o reajuste for viável, os imóveis construídos a partir do novo decreto terão o IPTU mais barato do que construções mais antigas. “Não temos como especular o valor da redução antes da reunião, mas é de grande interesse do prefeito que a cobrança seja reduzida”, apontou Guanabara.

Durante o evento, o prefeito ainda assinou o decreto que regulamenta o artigo 345 do PDDU, reduzindo o pagamento que as construtoras repassam ao Município pelo aumento no gabarito dos empreendimentos, de 0,05% para 0,01%.

“Essa desoneração parcial da contrapartida financeira que as construtoras pagam à Prefeitura, visam estimular os investimentos em novas construções e geração de empregos”, indicou Guanabara.

Posse

Em meio à celebração da assinatura de posse, o sócio da imobiliária Brito e Amoedo, Claudio Cunha, comemorou as perspectivas do novo ciclo e reforçou a importância do diálogo com o poder público.

"O foco dessa gestão é o desenvolvimento do mercado, e para isso é essencial seguir fortalecendo essa parceria com o poder público buscando incentivos para que vem sendo propostos para tornar o setor cada vez mais forte", ressaltou.

Além de Cunha, ainda foram empossados, o primeiro vice-presidente, Antonio Carlos Medrado, o segundo vice-presidente Marcos Dias Lins Melo, nove diretores de áreas distintas e um conselho diretor.

Na ACB, Claudio Cunha toma posse na Ademi (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Para os próximos dois anos Claudio planeja buscar inovar sem perder o cuidado com o crescimento sustentável e a responsabilidade social. "Queremos alavancar os investimentos alcançando novas metas, mas queremos fazer isso de uma forma sustentável para que tanto os nossos associados quanto o público final tenham uma relação mais fluida", afirmou.

A primeira grande ação da gestão será a Semana do M², feirão de imóveis que ocorre em abril, e acontecerá em ambiente digital através de um site especial.

Representando as expectativas do mercado imobiliário, a diretora da JVF, Viviane Fonseca parabenizou a atuação da Ademi. "Claudio tem sido muito atuante, e nesse momento, a nossa grande expectativa é que a Associação esteja atenta a duas pautas importantes, a desburocratização junto ao poder público e a melhora nas condições de crédito com as instituiçõs financeiras", destacou.

Presente na cerimônia, o presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, exaltou Cunha. "Claudio é um profissional capacitado que chega com novas ideias em um momento de retomada do crescimento, a atuação dele junto à Ademi será fundamental", disse.