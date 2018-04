Prefeito de Feira anuncia neste sábado (7) se será candidato ao governo do estado

Candidatura de José Ronaldo foi sugerida por ACM Neto, que decidiu ficar na Prefeitura de Salvador

Apontado como o principal nome para ser o candidato da oposição ao governo do estado após a decisão do prefeito ACM Neto (DEM), o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM), pretende anunciar neste sábado (7), se vai renunciar à prefeitura para entrar na disputa. Até lá, ele conta que vai ouvir líderes partidários, amigos e lideranças de Feira para definir o futuro. Nesta sexta-feira (6), Neto pôs fim às especulações e anunciou que vai permanecer na Prefeitura de Salvador.

Em conversa com o CORREIO, José Ronaldo diz estar dividido entre três alternativas: permanecer na prefeitura, renunciar e encabeçar a chapa majoritária da oposição e deixar o governo municipal para disputar o Senado. Uma delas vai ser anunciada em evento que acontece na Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira, às 10h deste sábado.

Ele diz não haver uma favorita entre as três alternativas. "Eu te confesso que estou refletindo. Aliás, já vinha pensando muito desde antes da decisão do prefeito (ACM Neto). Agora vou analisar uma série de fatores, as condições políticas, colocar tudo na balança para definir", afirmou o democrata, ressaltando o momento de tranquilidade.

Zé Ronaldo já era especulado como alternativa para o caso de Neto ficar fora da disputa. Contudo, ele conta que trabalhava com o planejamento de integrar a chapa majoritária em uma das vagas para o Senado. "Trabalhávamos com essa hipótese, nossas conversas seguiam neste sentindo. Por isso, além das reflexões, tenho que ouvir os amigos que estão comigo nessa caminhada", pondera.

O gestor da segunda maior cidade baiana preferiu não comentar a definição de Neto. "É uma decisão pessoal dele, não cabe a mim ou a ninguém fazer juízo de valor. Minhas opiniões já falei para ele, em todas as nossas conversas sobre a eleição. Foi o que ele decidiu e temos que seguir, sempre unidos no grupo", reforçou o político de 66 anos, que está em seu quarto mandato na Prefeitura de Feira.

Ele veio a Salvador para participar da entrega da primeira etapa da urbanização da Comunidade Guerreira Zeferina, mas retorna ainda hoje para Feira de Santana. Antes de voltar, ele revelou que conversou com ACM Neto. "Ele deixou claro que é uma decisão minha. Então, vou refletir para escolher o que for melhor. É hora de pensar mais um pouquinho", enfatizou.

Caso Zé Ronaldo decida sair da prefeitura, quem assume o comando de Feira é o vice-prefeito Colbert Martins (MDB), que aguarda a decisão do prefeito. "Vou conversar com ele também. Claro que está na expectativa, mas, no final das contas, a decisão será minha", avalia.

Zé Ronaldo foi eleito prefeito de Feira pela primeira vez em 2000 e reeleito em 2004. Retornou à prefeitura em 2013, renovando novamente o mandato em 2016. Ele iniciou sua carreira política em 1983 como vereador do município. O democrata ficou no cargo até 1987, quando assumiu uma cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa.

No legislativo baiano, o prefeito ficou por três mandatos até 1998, quando foi eleito deputado federal, cargo que exerceu por dois anos, até assumir o comando da segunda maior cidade da Bahia. Em 2010, dois anos depois de deixar a prefeitura local, ele concorreu ao Senado, mas ficou na quarta posição, alcançando pouco mais de um milhão de votos.