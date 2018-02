Prefeito participa do Fuzuê e celebra aliança ente passado e futuro na festa

ACM Neto esteve no circuito Orlando Tapajós na tarde deste sábado (3)

O prefeito ACM Neto foi conferir o Fuzuê, primeiro dia de pré-Carnaval de Salvador que aconteceu neste sábado (3), no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra). Ao lado de de secretários e gestores municipais ele ressaltou o público atraído pela festa, que marca o início da folia na capital. “O Fuzuê está muito animado, como a gente vê, neste que é o maior Carnaval do Brasil e que começa hoje. Com essa alegria aqui na Barra, absolutamente lotada, tenho certeza de que, até a Quarta-feira de Cinzas, será de muita festa em toda a cidade”, pontuou ACM Neto.

(Foto: Valter Pontes/SECOM/Divulgação)

O prefeito também afirmou que o Fuzuê demonstra a transformação da folia, que têm feito com que as pessoas ocupem cada vez mais as ruas para voltar a brincar tranquilamente. “Este é o carnaval das antigas, é Salvador repetindo a história dos antigos carnavais. Muitas famílias estão vindo para cá. É o povo tomando conta das ruas de Salvador e o Carnaval se reinventando, olhando para o passado e construindo o futuro.”

O Fuzuê, movimento que nasceu há três anos, desfila no chão, sem cordas e sem veículos, reúne bandas de sopro, percussão e batucada com apresentações para todas as idades. Na programação estão nomes como Tio Paulinho, Oficina de Frevos e Dobrados, Bloco de Aleitamento Materno, Grupo Cultural Mandu, Grupo Folclórico Zambiapunga, Burrinhas de Taperoá, Careta Tradicional de Acupe, Caretas de Cairu, Grupo Folclórico Gongos Congos de Cairu, Ed Bala e Fanfarra Mágica, dentre outros.