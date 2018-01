Prefeitura abre inscrições para trabalhar durante o Carnaval de Salvador

Oportunidades chegam a pagar mais de R$ 2,6 mil por oito dias de trabalho

Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Estão abertas as inscrições para as contratações para trabalhar no Carnaval 2018 via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A Prefeitura de Salvador contratará 301 profissionais para atuar nas secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) e de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do próximo domingo (7) através do site www.processoseletivosimplificadocarnaval.salvador.ba.gov.br.

As vagas são para Engenheiro Civil (15), Assistente Social (27), Psicólogo (27), Pedagogo (8), Coordenador de Unidade (8) e Educador Social (216). Os contratados vão trabalhar em turnos de 12 horas ou 10 horas dependendo do órgão e da função que vão exercer.

Os contratados serão remunerados por hora de trabalho. Levando em consideração a carga horária estabelecida no edital, os engenheiros civis serão remunerados com R$ 2.426,94 por seis dias de trabalho, sendo que os que trabalharem no período noturno (19h às 5h) ganharão cerca de R$ 200 extra devido ao adicional noturno.

Psicólogos e assistentes sociais ganharão pelo menos R$ 1.515,32 por 9 dias de trabalho enquanto educadores sociais serão remunerados com R$ 713, 88 por nove dias de trabalho. Da mesma forma que os engenheiros, aqueles que trabalharem entre 22h e 5h ganharão o adicional noturno.

O processo seletivo será constituído de uma única etapa, que envolve avaliação de títulos. No ato da inscrição, o candidato deve encaminhar, obrigatoriamente, toda a documentação original, que deve ser digitalizada em padrão A4, nos formatos PDF, JPG, TIF ou PNG. A inscrição só será validada após a confirmação do pagamento da taxa de R$ 15 para nível superior e R$ 10 para nível médio, feita pelo banco.