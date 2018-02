Prefeitura anuncia apoio de R$ 1 milhão para os blocos afros no Carnaval

Trina e nove blocos e afoxés vão desfilar no Carnaval de Salvador

A Prefeitura de Salvador vai patrocinar trinta e nove blocos afro e afoxés que não conseguiram verbas para desfilar no Carnaval. A informação foi divulgada pelo prefeito ACM Neto durante a inauguração da Sala Oficial de Imprensa Cláudio Nogueira, na praça Dois de Julho, no Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (9). Representantes do Malê Debalê, Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy e Muzenza estiveram presentes. O valor investido é de R$1 milhão

"Estamos fazendo essa parceria com as seis maiores entidades afro de Salvador, que tem tudo a ver com a nossa cultura e estão recebendo apoio direto para que possam desfilar e fazer um bonito carnaval”, informou o prefeito.

Para o secretário Claudio Tinoco, a ação construi para a a preservação da cultura. “Esse apoio representa o reconhecimento desses blocos de matrizes africanas de fundamental importância para a nossa cultura”, avaliou Tinoco.

Além de secretários e autoridades, representantes dos blocos afros também estiveram no local. Na ocasião, o presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, citou a importância das manifestações culturais afro-brasileiras para o carnaval. “A cultura negra na cidade foi muito generosa, dando o candomblé, a capoeira, os afoxés, os blocos afros. É importante que a prefeitura e os demais governos compreendam a dimensão que essas organizações têm. Elas vendem uma cidade e um estado de espírito. Essa iniciativa viabiliza a saída de muitas das nossas organizações e também sinaliza que a gente possa continuar fazendo isso o ano inteiro. Estamos muito felizes com a parceria", afirma.