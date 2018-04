Prefeitura começa plantio de árvores em compensação ao BRT nesta terça (17)

BRT começa a funcionar em 2 anos; obras já começaram na Av. ACM

Começa nesta terça-feira (17) o plantio das duas mil novas árvores de Salvador em compensação à supressão de vegetais por conta das obras de implantação dos corredores exclusivos do BRT.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável e Inovação (Secis), informou que neste primeiro momento, serão plantadas 300 novas árvores nativas da Mata Atlântica, com aproximadamente dois 2,5 metros de altura, no final da Via Expressa, antes do túnel, em uma área verde localizada no acesso à Soledade.

A ação, que acontece a partir das 10h, contará com a participação de estudantes da Escola Municipal Luiz Anselmo e com a presença do titular da Secis, André Fraga. Hoje, tiveram início os preparativos para a ação.

No total, serão plantadas duas mil novas árvores como forma de compensar a supressão de 154 vegetais para a implantação do BRT, obra de mobilidade que vai melhorar a vida tanto de quem anda de transporte público quanto de automóvel ou bicicleta.

As outras 1700 serão colocadas no entorno dos corredores segregados do novo modal de transporte, a exemplo da Avenida ACM, e também no Parque da Cidade. Além disso, 169 árvores serão transplantadas, a maior parte para o Parque da Cidade. Vale frisar que Salvador terá mais vegetais após as intervenções, o que aconteceu também após a requalificação de trechos de orla como a Barra e Rio Vermelho.

Dentre as espécies escolhidas para o plantio nesta terça estão palmeiras, ipês amarelos, roxos e rosas, pata de vaca, quaresmeira, sibipiruna e chuva de ouro. Desde 2013, a Prefeitura já plantou mais de 50 mil árvores na cidade.

Em sua primeira etapa, cujas obras já tiveram início, o BRT vai ligar o Parque da Cidade até a região do Shopping da Bahia. Trata-se de um ônibus articulado, com ar-condicionado, que vai circular em via segregada e com paradas programadas em estações de embarque e desembarque. As obras preveem ainda a construção de viadutos e elevados para que o trânsito possa fluir sem retenções e com menos poluição ao meio ambiente, assim como ciclovia, espaços de convivência e paisagismo.