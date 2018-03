Prefeitura de Salvador seleciona cinco estagiários de Ensino Médio 

Candidaturas estão abertas de 2 a 5 de abril pelo IEL

A partir das 8h do dia 2 de abril (segunda) estarão abertas as inscrições para concorrer a cinco vagas para estágio de Ensino Médio na Prefeitura de Salvador. As candidaturas podem ser feitas através do site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) até às 18h do dia 5 (quinta) do mesmo mês.

Para concorrer é necessário ter 16 anos completos na data da inscrição, estar matriculado no 2º ou 3º ano do ensino médio vespertino ou noturno, residir em Salvador, e ter cadastro no IEL. A instituição de ensino deve ser reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e estar conveniada com o Instituto Euvaldo Lodi.

O estudante irá estagiar no turno matutino e receberá bolsa-auxílio é de R$ 494,94, mais auxílio-transporte. A carga horária de atividades é de 20h semanais. Os estagiários selecionados desenvolverão as atividades no âmbito dos órgãos da administração direta da Prefeitura, cujas atribuições proporcionem experiência prática de aprendizagem, de forma supervisionada, tendo como objetivo a inserção no mercado de trabalho.

Prova

Os candidatos serão convocados a realizar uma prova objetiva através de publicação no Diário Oficial do Município e no site www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br. A seleção vale por doze meses e valerá também para formação de cadastro reserva. Em caso de surgimento de novas vagas durante este período, outros candidatos poderão ser convocados, respeitando a ordem de classificação.