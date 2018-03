Prefeitura declara ponto facultativo para servidores nesta quinta-feira

Apesar da decisão, população contará com serviços essenciais como saúde e segurança

Por conta do feriado da Semana Santa, esta quinta-feira (29) os órgão públicos municipais estarão em ponto facultativo. Contudo, serviços essenciais como saúde e segurança, bem como ações emergenciais e de prevenção vinculadas à Operação Chuva 2018 não terão interrupções.

As repartições voltam a funcionar na segunda-feira (02), com a jornada acrescida de uma hora, por efeito da compensação do ponto facultativo. O horário dos órgãos e entidades da administração serão definidos pelos seus gestores, desde que respeitando o intervalo de uma hora para a refeição.

Funcionamento dos serviços

Biometria – O recadastramento biométrico que é realizado nas quatro Prefeituras-Bairro (Pau da Lima, Barra/Pituba, Subúrbio/Ilhas e Cajazeiras), disponibilizadas para a ação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), será suspenso a partir desta quinta (29). Todas as dez unidades das Prefeituras-Bairro terão expediente suspenso no período.

Codesal – A Defesa Civil de Salvador (Codesal) permanecerá de plantão durante 24 horas através da central 199. O órgão também vai manter engenheiros para atender qualquer demanda durante o período de Páscoa. No domingo (1°), a Codesal inicia a etapa de alerta da Operação Chuva, quando as equipes de todo o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) reforçarão o atendimento aos possíveis eventos naturais provocados pelas chuvas.

Saúde – Todas as 14 unidades de pronto atendimento, a Unidade de Atendimento Odontológico (UAO), do Dique do Tororó, o SAMU 192 e o Pronto Atendimento Psiquiátrico de Salvador, que fica anexo ao 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, na Avenida Centenário, irão operar ininterruptamente durante o feriado.

Segurança – A Guarda Civil Municipal prestará apoio às ações dos órgãos municipais, na proteção dos agentes e do patrimônio público, além de realizar atividades de rotina e patrulhamento preventivo em diversos pontos da cidade.

Trânsito – Até quinta-feira (29), a Transalvador intensificará a fiscalização de ordenamento e controle de tráfego em estabelecimentos comerciais de grande circulação de pessoas, como no Mercado Popular de Água de Meninos (Mercado do Peixe), Feira de São Joaquim, Feira das Sete Portas, além dos locais de chegada e saída da cidade com grande fluxo de passageiros, como Ferry-Boat, Rodoviária e Aeroporto.

A partir de sexta-feira (30), os agentes farão rondas por toda a cidade, a fim de coibir irregularidades nas vias. O acompanhamento do trânsito será feito em tempo real pelo Núcleo de Operação Assistida através das câmeras de monitoramento, e a Operação Lei Seca continuará sendo feita diariamente.

Ordenamento – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) atuará com 100 agentes de fiscalização na Operação Semana Santa, até sábado (31). A atividade tem a finalidade de ordenar o espaço público e resguardar o direito de ir e vir da população nas áreas do Mercado Popular de Água de Meninos e da Feira de São Joaquim. Os agentes ainda trabalharão durante as comemorações do Festival da Cidade, no Campo Grande, no domingo (1º).

Poluição Sonora – Durante todo o feriado, agentes de combate à poluição sonora estarão de plantão nos três turnos, manhã, tarde e noite, no pronto atendimento do Fala Salvador 156, fiscalizando veículos que estiverem sendo usados para altas emissões sonoras, fora dos níveis e horários permitidos pela Lei Municipal 5.354/98.

Salvamar – Os serviços da Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) serão intensificados neste período. Serão 72 agentes distribuídos em 32 postos fixos e quatro postos volantes, das 8h às 18h, entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga, na divisa com Lauro de Freitas.

Neste início de outono, a Salvamar alerta os banhistas que tenham atenção na escolha das praias para o lazer durante o feriado, devido às correntes