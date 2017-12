Prefeitura distribui pulseiras de identificação para crianças durante Festival Virada

Órgão também está disponibilizando espaço para filhos de ambulantes que estão trabalhando no evento

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e técnicos da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) estão distribuindo pulseiras de identificação às crianças que participam do Festival Virada Salvador 2018 para facilitar a identificação e diminuir desaparecimentos. Profissionais do Conselho Tutelar também fazem abordagens durante os dias de festa para combater o trabalho infantil.

A Guarda participa da festa através da Coordenadoria de Ações e Prevenção à Violência do órgão, a exemplo da distribuição de folders com dicas de segurança. São, ao todo, 510 agentes por dia, que prestam apoio aos diversos órgãos do município relacionados à festa, na proteção ao patrimônio público, atividades de fiscalização e ordenamento e patrulhamento preventivo.

Durante o evento, os filhos dos ambulantes licenciados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) contam com espaço de convivência, que serve para crianças e adolescentes com idades entre 0 e 17 anos. O acolhimento é realizado na Escola Municipal Luiza Mahin, situada na Avenida Simon Bolívar, Boca do Rio, próximo ao Centro de Convenções. O espaço funciona 24 horas, nos moldes de uma hospedaria, até o dia 1º de janeiro. No local, crianças têm direito a cinco refeições diárias, com festa de Réveillon onde os pequenos poderão brincar vestindo fantasias confeccionadas por eles mesmos durante a estadia.

A unidade de acolhimento tem capacidade para abrigar até 100 pessoas, que devem chegar ao local conduzidos voluntariamente pelos pais ou responsáveis. É necessária apresentação de documento de Identidade ou certidão de nascimento do filho, além de RG e comprovante de residência do pai/responsável. Todas serão identificadas por meio de pulseirinhas no momento em que chegarem à escola.