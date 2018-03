Prefeitura inscreve jovens para curso gratuito de empreendedorismo

As atividades acontecem de 2 a 6 de abril, das 13h às 19h, e abordarão temáticas como fluxo de caixa, gestão, recursos humanos e vendas

Estão abertas inscrições para jovens de Salvador para curso gratuito de empreendedorismo. A capacitação é voltada para aqueles que possuem interesse em aprender sobre criação e gerência do próprio negócio. A ação é voltada para pessoas com idade entre 18 e 29 anos e residentes de comunidades com maior vulnerabilidade social.

As inscrições podem ser feitas nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28). A ação é promovida pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), através da Fundação Cidade-Mãe (FCM). Os interessados devem dirigir-se à sede da FCM (Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 219, Engenho Velho de Brotas, em frente ao CREA-BA), das 13h às 16h30, portando RG, CPF e comprovante de residência, com as originais e xerox.

O Projeto Inova Jovem, ação da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), é responsável por essa iniciativa e visa promover a emancipação financeira, gerar renda, reduzir a condição de vulnerabilidade social, proporcionar alternativas para reduzir o desemprego e contribuir para o desenvolvimento da economia local.

As atividades acontecem de 2 a 6 de abril, das 13h às 19h, e abordarão temáticas como fluxo de caixa, gestão, recursos humanos e vendas. São 10 módulos de conteúdo e, ao final, os alunos terão o plano de negócios e a logomarca da empresa prontos. Após esse período, os aprendizes terão direito, ainda, a 90 dias de acompanhamento e monitoria. Dúvidas e informações: 3202-7315.

A Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) espera que cerca de duas mil pessoas em todos os estados do país sejam capacitadas e estejam preparadas para gerir a própria empresa.