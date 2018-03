Prefeitura pede para Via Bahia resolver escuridão na BR-324

Trecho tem 535 pontos apagados; concessionária cita roubos de cabos

Foto: Arquivo CORREIO

Trafegar pela BR-324, no trecho entre Salvador e Simões Filho, já oferece alguns perigos nas condições normais de tempo e pressão. Mas quando é para atravessar esse caminho à noite, às coisas ficam ainda mais complicadas, diante da escuridão em vários pontos. Segundo a Prefeitura de Salvador, são 535 pontos apagados nesse trajeto, que vai do Acesso Norte (na altura do Shopping Bela Vista) até a divisa com o município da Região Metropolitana.

O problema de iluminação vem prejudicando a visibilidade dos motoristas e virou alvo de reclamação da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O órgão diz que aguarda a Via Bahia, concessionária responsável pelos serviços de conservação e assistência aos usuários na rodovia, resolver o problema o mais rápido possível.

O órgão municipal enviou representação ao Ministério Público Federal (MPF), desde o início do ano passado, acionando a concessionária por conta da não manutenção da iluminação no trecho.

A denúncia se desdobrou na realização de uma audiência pública no mês passado, na sede do MPF na Bahia, na Avenida Paralela, com intuito de discutir a resolução do problema de iluminação na rodovia.

O encontro reuniu membros da DSIP, da Procuradoria do Município de Salvador, da Via Bahia e do Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião, representantes da concessionária informaram que tem dificuldades para refazer o cabeamento porque os cabos são sempre furtados.

O diretor de Iluminação, Júnior Magalhães, ressalta que a estrada federal segue sofrendo com a falta de manutenção. “É um absurdo a condição que a Via Bahia deixou a iluminação da BR-324, uma via que cobra pedágios. Acionamos o MPF para que a empresa cumpra o que está no contrato de concessão. Um terço de todos os acidentes da BR-324 ocorre nesse trecho de 14 quilômetros do território de Salvador. É um dos cinco trechos mais perigosos do país, segundo dados do Ministério dos Transportes”, aponta o diretor de Iluminação, em nota divulgada pela prefeitura.

Outro lado

Em nota enviada ao CORREIO, a ViaBahia informou que “está em fase de conclusão da aquisição de materiais e equipamentos necessários à recuperação dos circuitos de iluminação danificados por conta do furto constante de cabos de energia”.

Ainda conforme a concessionária, a revitalização do sistema de iluminação do trecho “está alinhada com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e visa a inibir a possibilidade de recorrência deste tipo de situação, com consequente atendimento ao Instrumento Contratual”.

A previsão é que os trabalhos sejam iniciados até o final deste mês.

“De 2015 até este ano de 2018, a VIABAHIA já registrou mais de 28 Boletins de Ocorrência desta natureza, com aproximadamente 20 quilômetros de cabos extraídos de forma ilícita. Toda atitude suspeita, quando identificada pelas equipes da VIABAHIA é imediatamente comunicada aos órgãos competentes, (polícias rodoviária federal - PRF, militar - PM e civil – PC)”, completa o comunicado.