Prefeitura tem 4 mil metros de cabos elétricos furtados nos últimos três meses 

Prejuízos aos cofres do município foram superiores a R$ 80 mil

Somente nos últimos três meses, a Prefeitura de Salvador registrou o furto de quatro mil metros de cabos de energia elétrica. De elevado valor comercial, eles despertam a atenção dos ladrões. A retirada do material deixa as ruas sem iluminação e causa prejuízos aos cofres municipais. No período citado acima, o gasto com reposição foi superior a R$ 80 mil, segundo informa a Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSIP).

Cobre dos cabos de iluminação pública é revendido a R$ 10 o quilo. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Salvador).

A maioria dos furtos aconteceram nas grandes avenidas da capital baiana, a exemplo da Avenida Tamburugy (Patarames); Luís Viana (Paralela), nos trechos da Estação Mussurunga, Curralinho e Alphaville; Mário Leal Ferreira (Bonocô); Vasco da Gama; Ogunjá, na região da Praça da Bíblia Sagrada; Avenida Centenário (Barra), na altura do Calabar e próximo ao Viaduto do Canela; Via Expressa Baía de Todos-os-Santos; e Avenida Orlando Gomes (Piatã).

A DSIP conta que a maioria dos furtos acontece à noite e com o auxílio de armas brancas e até mesmo pedras. A fiação é descascada ou queimada e o cobre extraído é vendido a ferros-velhos a R$ 10 o quilo. Para cada furto notado, um boletim de ocorrência é registrado na delegacia da área. Para denunciar o furto de materiais elétricos, o cidadão pode entrar em contato com a Prefeitura através do 156 ou site do Fala Salvador.