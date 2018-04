Prêmio nacional Educador Nota 10 abre inscrições para a 21ª edição

Professores do ensino infantil ao médio já podem enviar projetos

O Prêmio Educador Nota 10, maior e mais importante prêmio da Educação Básica Brasileira, está com as inscrições abertas para sua 21ª edição. Até as 23h59 do dia 27 de maio, professores da Educação Infantil ao Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o país podem submeter seus projetos pelo site http://educadornota10.org.br/.

Criado em 1998, o Prêmio Educador Nota 10 é uma iniciativa dos grupos Abril e Globo e uma realização da Fundação Victor Civita em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Em 2017, foram aproximadamente cinco mil projetos inscritos, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

Nesta edição, podem se inscrever professores com mais de 18 anos, que tenham concluído licenciatura – ensino superior – e que desenvolveram seus trabalhos como docentes titulares em turmas regulares na rede pública e privada, ou em escolas comunitárias ou filantrópicas de acesso público, sejam urbanas ou rurais.

Professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais já premiados em edições anteriores também podem participar, exceto os vencedores nos dois últimos anos.

Uma comissão selecionadora – composta por especialistas em didáticas específicas, pesquisadores das principais universidades do país, orientadores de graduação e pós-graduação, além de formadores de gestores e de professores em suas respectivas disciplinas –, analisa os trabalhos recebidos.

Além da leitura dos cases, são realizadas entrevistas com os educadores e é solicitado material para a comprovação dos avanços de aprendizagem dos alunos em suas escolas.

Em uma primeira fase são escolhidos 50 finalistas. Entre eles, dez Educadores Nota 10 são selecionados e, por fim, o Educador do Ano, reconhecido em evento de premiação em outubro, em São Paulo.

Cada um dos dez vencedores do prêmio ganha um vale-presente no valor de R$ 15 mil, além de todas as despesas pagas para participar da cerimônia de premiação. O Educador do Ano, escolhido pela Banca de Jurados, recebe outro vale-presente também no valor de R$ 15 mil. As escolas dos professores vencedores também recebem uma verba para celebração.

Edição passada

A 20ª edição do Prêmio Educador Nota 10 consagrou a professora Elisângela Dell-Armelinda Suruí, de Cacoal, Rondônia, como a Educadora do Ano em 2017. A professora conquistou o troféu com o projeto ‘Mamug Koe Ixo Tig’.

Elisângela percebeu que os alunos da classe multisseriada de 1º a 5º ano, que falam Paiter Suruí (língua indígena), tinham dificuldade para escrever tanto nesse idioma quanto para entender os materiais didáticos em língua portuguesa.

Por isso, preparou junto com eles um caderno de atividades de escrita e leitura na língua materna, estabelecendo relações com a língua portuguesa e com a de sinais, já que existem muitos surdos entre o Povo Paiter.

Reconhecimento mundial

Além do destaque que os projetos do Educador Nota 10 recebem em todo o país, alguns deles conseguem alçar voos mais altos. Em 2016 e em 2018, dois trabalhos brasileiros foram selecionados para o The Global Teacher Prize, organizado pela Fundação Varkey, e reconhecido como o prêmio Nobel da Educação.

Diego Mahfouz Faria Lima, Educador do Ano de 2015 no Brasil, estava entre os finalistas do Global Teacher Prize de 2018. Em 2017, o professor Wemerson da Silva Nogueira, Educador do Ano de 2016, também ficou entre os 10 finalistas do prêmio global.

Sobre o prêmio

Ao longo das 20 edições realizadas foram premiados 221 educadores, entre professores e gestores escolares, que receberam aproximadamente R$ 2,58 milhões.