'Preparado para o desafio', diz José Ronaldo ao anunciar disputa ao governo

Prefeito de Feira confirmou pré-candidatura após desistência de ACM Neto

José Ronaldo começa a campanha ao governo pelo DEM já na segunda-feira (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM), anunciou que vai se licenciar do cargo para disputar o governo do estado da Bahia. A confirmação da pré-candidatura ocorreu no final da manhã deste sábado (7), durante entrevista coletiva realizada na cidade do Centro Norte do estado. A informação foi antecipada pela coluna Alô Alô Correio.

O pré-lançamento do nome de Ronaldo ocorre após a desistência do prefeito de Salvador, ACM Neto, também do DEM, que permanece à frente da administração na capital. Com a saída de Ronaldo, quem assume a prefeitura de Feira é o seu vice, o ex-deputado-federal Colbert Martins Filho, filiado ao MDB.

“A partir de hoje, começamos a desenvolver um trabalho intenso de visitar todo o Estado, construindo e apresentando propostas junto com os demais partidos parceiros”, disse o candidato, ressaltando que a definição da chapa será feita após um amplo entendimento com a base aliada para definir o nome do vice-governador, os senadores, deputados e suplentes. Nas redes sociais, ele também falou sobre a expectativa para as eleições.

"Com o peito transbordando de alegria e com o apoio da minha gente, estou preparado para esse grande desafio. Me lanço pré-candidato ao cargo de governador da Bahia, motivo de grande orgulho para mim. Agradeço a todas as pessoas e a todos os amigos da política que enfrentarão comigo mais essa batalha", declarou.

Neste domingo (8), José Ronaldo estará em Salvador, participando das celebrações em homenagem ao aniversário do presidente da Câmara Municipal, vereador Léo Prates (DEM). Na segunda-feira ele já estará com o departamento de marketing para iniciar a campanha.

Numa rede social, ACM Neto fez questão de ressaltar o apoio a José Ronaldo. "Em seus mandatos à frente da Prefeitura de Feira, fez um grande trabalho e, agora, tenho certeza que está mais do que pronto para assumir o desafio de transformar a nossa Bahia. Tamo junto", comentou o prefeito de Salvador.

ACM Neto reforça apoio ao correligionário, José Ronaldo, para o Governo da Bahia durante evento em Feira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Perfil

José Ronaldo de Carvalho, ou simplesmente Zé Ronaldo, é natural de Paripiranga, no Nordeste do estado, mas mora em Feira de Santana desde anos 60, quando chegou no município para estudar e trabalhar.

É graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), atuou como professor, e também trabalhou como diretor executivo na Companhia de Pneus Tropical, atual Pirelli; na Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial, a antiga Cedic; foi diretor do Hospital Dom Pedro de Alcântara, em Feira, e teve passagem pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura.

A vida política teve início em 1976, na Câmara de Vereadores de Feira, pelo partido Arena. Nas eleições seguintes, concorreu ao mesmo cargo pelo PDS e deixou de ser suplente. Em 1986 foi eleito deputado estadual e reeleito nos anos de 1990 e 1994. Foi líder do PFL e representou o então governador Paulo Souto na Assembleia.

No final dos anos 90, Carvalho assumiu um cargo na Câmara Federal com a terceira maior votação do estado. Em 2000, voltou à política local como prefeito de Feira de Santana e se reelegeu em 2004. Voltou ainda à prefeitura em 2012 e foi reeleito em 2016. Filho de Maria Rosalina e Joaquim Antônio de Carvalho, é casado e tem três filhos.