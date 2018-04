Prepare-se: CORREIO lista mais cinco questões para o concurso da Polícia Civil

Professores especialistas em Direito Administrativo e Administração comentam a resolução dos quesitos no gabarito

Vamos as questões de hoje? As áreas abordadas nesta etapa da série especial para o Concurso da Polícia Civil traz questões comentadas por especialistas de Direito Administrativo e Administração Pública. Nas questões de direito, a seleção foi feita pelo Advogado, especialista em Direito Administrativo e professor de Direito Administrativo e Constitucional de cursos preparatórios para concursos, professor Edmundo Garcia. Já o simulado de Administração contou com o apoio do professor de Administração Geral e Pública e de cursos preparatórios para concurso, Robson Dias. Na semana que vem será publicado um grande simulado. As provas do certame estão marcadas para o dia 22 de abril. O concurso oferece mil vagas e contabiliza um total de 48 mil inscritos.





ADMINISTRAÇÃO





1. Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são considerados pilares da Nova Gestão Pública. Quanto ao conceito de efetividade, pode-se dizer que

a) representa a contribuição real em termos de resultados ao alcance da finalidade de uma intervenção ou do impacto de desenvolvimento esperado.

b) se relaciona exclusivamente com o alcance dos objetivos pactuados, de forma implícita ou explícita, quanto à qualidade e à extensão do atendimento na prestação dos serviços ou na produção de bens.

c) é um instrumento bastante genérico, que é voltado, exclusivamente, para a qualidade do serviço prestado.

d) não tem nenhum relacionamento específico com a eficiência e a eficácia.

e) é a capacidade de utilizar os meios e os recursos de maneira racional, representada pela relação entre o custo e o benefício envolvidos na prestação de serviços ou na produção de bens.





2. Na mensuração dos resultados da gestão pública, a medida que indica se os resultados do programa público foram alcançados com o menor nível de recursos possível ou se o nível de recursos utilizados no programa público alcançou o máximo possível de resultados é denominada

a) eficácia.

b) eficiência.

c) utilidade.

d) efetividade.

e) meta.





3. O instrumento balizador da reforma e modernização do Estado brasileiro, em 1995, rumo à Nova Gestão Pública (NGP) que pretendeu eliminar, entre outras coisas, o elevado déficit de desempenho da Administração Pública na prestação dos serviços públicos, foi o

a) Plano de Reforma do Serviço Público.

b) Plano Nacional de Desenvolvimento.

c) Plano de Metas.

d) Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.

e) Programa Nacional de Desburocratização.



4. Na teoria da hierarquia das necessidades, de Abraham Maslow, aquelas que incluem afeição, aceitação, amizade e sensação de pertencer a um determinado grupo são denominadas:

a) fisiológicas

b) segurança.

c) sociais.

d) estima.

e) autorrealização.





GABARITO

questões 1 e 2 - Alternativas A e B, respectivamente Eficiência: é a capacidade de produção da entidade, que procura garantir uma produtividade constante de bens e serviços com o uso o mais racional possível de um conjunto de insumos necessários a essa produção. Eficácia: é o grau em que as metas de uma organização, para um dado período de tempo, foram efetivamente atingidas. Efetividade: é o grau de satisfação das necessidades e dos desejos da sociedade pelos serviços prestados pela instituição.

Questão 3 - Alternativa D O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995) é o instrumento oficial da implantação da Administração Publica Gerencial no Brasil.

Questão 4 - Alternativa C De acordo com a Teoria de Maslow, necessidades Sociais incluem afeto, afeição e sentimentos tais como os de pertencer a um grupo ou fazer parte de um clube.





DIREITO ADMINISTRATIVO





1. (VUNESP 2016 Titular de Serviços Notariais e de Registro) - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele:



a) indenizado, e o eventual ocupante da vaga será vitaliciado no cargo.

b) reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

c) reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

d) indenizado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.





GABARITO

1. Alternativa B - REINTEGRAÇÃO É a reinvestidura, volta do servidor estável no cargo anteriormente ocupado por ele, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial por ter sido a demissão ou rescisão dada de forma ilegal. Nesse caso há ressarcimento das vantagens não recebidas em virtude da demissão.





*Com supervisão do editor Flávio Oliveira