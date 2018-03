Presa mulher que mandou matar assassino do filho em Candeias

Ela pagou R$ 400 para ordenar execução de responsável pela morte do filho

Foi presa nesta segunda-feira (19) Evanilda Almeida Santos, acusada pela polícia de ter mandado matar um homem que assassinou o filho dela no ano passado. Evanilda foi presa em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Segundo a polícia, o filho de Evanilda, Francinaldo Sntos Conceição, foi morto em maio do ano passado no centro de Candeias. Evanilda então pagou R$ 400 para que dois homens matassem José Carlos Bispo dos Santos Nascimento, responsável pelo crime contra seu filho, em dezembro do ano passado.

O dinheiro pago foi dividido pelos bandidos, Lourival Ferreira dos Santos e João Mario Cruz Damascena.Quinze dias depois do homicídio, João Mario foi preso pela 20ª Delegacia (Candeias) pelo crime de estupro. No interrogatório, acabou confessando o assassinato e entregando os demais envolvidos.

A polícia pediu então mandado de prisão preventiva contra Lourival e Evanilda - ele também foi preso na segunda. Os dois estão presos na carceragem da 20ª Delegacia.