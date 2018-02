Presentes para Iemanjá já podem ser entregues nesta quinta (1º)

Caramanchão será aberto às 7h e segue para o mar no dia 2, às 15h30

Caramanchão, que abrigará parte dos presentes, ainda no início da montagem (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Na véspera da grande festa do Rio Vermelho já será possível reverenciar Iemanjá. Os devotos que quiserem presentear a Rainha do Mar poderão levar as oferendas a partir das 7h desta quinta-feira (1º), quando o Caramanchão (barraco feito de madeira e palha para abrigar os balaios) será aberto, ao lado da Colônia de Pesca Z1, próximo ao Largo de Santana.

Segundo a Prefeitura, às 5h da sexta-feira (2), uma alvorada de fogos de artifício marca a chegada do presente principal – ainda mantido em segredo pela Colônia de Pescadores Z1, responsável pela programação. A procissão para a entrega do presente principal e dos cerca de 600 balaios dos milhares de devotos será às 15h30.

O encerramento da festa religiosa acontece às 18h, mas a parte profana deve terminar por volta de 22h, quando os equipamentos sonoros começarão a ser desligados. A festa é uma das principais manifestações com origem nas religiões de matriz africana na capital baiana. Os festejos têm o apoio da Prefeitura, na programação cultural e na oferta de serviços municipais.

História

De acordo com pesquisadores, a festa em homenagem a Iemanjá teve início em 1923, quando um grupo de 25 pescadores resolveu oferecer presentes para a mãe das águas. Nesse período, os peixes estavam escassos no mar e, a partir de então, todos os anos os pescadores pedem à orixá fartura e mar tranquilo.

A festa foi tomando grande proporção e, hoje, além das manifestações artísticas como a capoeira e as rodas de samba, também são pontos marcantes a enorme fila para oferta de presentes no caramanchão, o branco das vestes dos adeptos da orixá e as animadas festas pelas ruas do bairro do Rio Vermelho.

Uma série de superstições rondam a celebração. Se o presente for encontrado na beira da praia é porque a divindade não gostou da oferta, segundo a lenda. Todos os anos é preparado um presente principal pelos pescadores, cujos preparativos são marcados por rituais.

Sustentabilidade

Mais recentemente, são realizadas campanhas de conscientização para que as pessoas adotem presentes sustentáveis, como uma forma também de preservar o meio ambiente, com a adoção de balaio verde, formado por itens biodegradáveis como flores naturais, apenas perfumados, sem o recipiente do perfume.