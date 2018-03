Presidente da Câmara de Ibotirama é preso com arma

Segundo a PM, vereador foi abordado em atitude considerada suspeita

Jean Charles foi preso junto com outro homem (Foto: Divulgação)

Presidente da Câmara de Ibotirama, no Oeste da Bahia, o vereador Jean Charles Alexandre (PSD) foi preso em flagrante nesta quinta-feira (1) por porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar, segundo a qual a arma, uma ponto 40, de uso restrito da polícia, estava escondida no porta-luvas do carro do vereador.

Em seu perfil no Facebook, o vereador justificou a posse do armamento em virtude das ameaças que vem sofrendo ultimamente por causa da proximidade do júri dos asssassinos do seu irmão. "Esta noite, um veículo em atitude suspeita me perseguiu até a minha casa, e mais tarde eu saí pra localizar o veículo para pegar a placa e passar para a polícia, porém fui surpreendido por uma blitz, e agora to resolvendo a questão na justiça por porte de arma", cpntou sobre o ocorrido.

Um homem que também estava no carro, Francisco Rodrigues Coelho Júnior, 31, também foi preso. A polícia chegou à dupla após abordar o veículo do vereador, que estava em atitude considerada suspeita pelos PMs no bairro Iguatiraminha.

A prisão ocorreu na madrugada e até o início da noite desta quinta o parlamentar ainda estava preso. O CORREIO não conseguiu contato com a Câmara de Ibotirama. A Polícia Civil não informou o nome ou contato do advogado do vereador.