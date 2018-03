Presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, renuncia ao cargo

A renúncia foi feita um dia antes de o Congresso votar um novo pedido de retirada do presidente

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, apresentou sua renúncia nesta quarta-feira, às vésperas da votação do seu processo de impeachment no Congresso.

De acordo com a imprensa local, Kuczynski tomou a decisão após a bancada da Fuerza Popular divulgar áudios nos quais o ministro de Transporte e Comunicações, Bruno Giuffra, e congressistas do partido de Kenji Fujimori negociam votos para barrar o impeachment do presidente.

Segundo o jornal El Comercio, o Gabinete Ministerial inteiro de Kuczynski pediu que ele deixasse o cargo. Eles também o advertiram de que, se ele não renunciasse, todos os membros do Conselho de Ministros apresentariam sua renúncia.

A renúncia de Kuczynski acontece no mesmo dia em que a agência de classificação Fitch manteve o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Peru em BBB+ e citou que o prolongamento da incerteza política relacionada ao processo de impeachment poderá provocar redução nos investimentos e nas projeções de crescimento.

Com a saída de Kuczynski, o vice-presidente Martín Vizcarra deve assumir o cargo. Ele havia dito anteriormente que não aceitaria a presidência se Kuczynski sofresse impeachment.