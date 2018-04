Preso assaltante que agia usando peruca à la David Luiz em Salvador

Antônio Santana, 49, foi preso em flagrante quando atacava grupo de mulheres

Foto: SSP/Divulgação

Antônio Santana Rocha Filho, 49 anos, foi preso em flagrante após tentar roubar mulheres, no bairro da Caixa D'Água, em Salvador. Segundo a polícia, unidades da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade) o capturaram na manhã desta terça-feira (3), quando ele agia usando peruca semelhante ao penteado do jogador David Luiz.

No momento da prisão, os PMs faziam rondas na região quando ouviram gritos de algumas mulheres. De acordo com nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), rapidamente as equipes interceptaram o assaltante, próximo à loja MM Bazar.

Após voz de prisão, Antônio deitou no chão e se entregou. Uma consulta ao sistema da SSP revelou que o criminoso responde a um processo por furto. O caso foi registrado na 2ª Delegacia (Lapinha).

“Sempre ampliamos as ações pela manhã, momento em que um grande fluxo de moradores saem para trabalhar, estudar, entre outras atividades. Infelizmente este criminoso não aprendeu com a primeira prisão e esperamos que, desta vez, permaneça preso”, desejou o comandante da 37ª CIPM, major PM Ricardo José Souza e Silva.