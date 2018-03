Preso confessa morte de rival em conversa no WhatsApp

Ele foi detido no Uruguai sem documento de moto e CNH

Isaque Souza Soares, 22 anos, foi preso na quinta-feira (15) na Rua Silvino Pereira, no Uruguai. No celular dele, a polícia encontrou uma conversa no WhatsApp com a confissão da morte de um traficante rival. Isaque já tem passagem por roubo.

Ele foi abordado à tarde por equipes da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Uruguai), que fazia rondas na região. Isaque estava em uma moto e não obedeceu à ordem de parada dada pela PM. Ele acabou seguido e interceptado pelos policiais.

(Foto: Divulgação)

O suspeito estava sem os documentos da moto e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No celular, ele tinha uma conversa com um homem de apelido "Jajai". "Quem matou ele fui eu, mano. Mas fica suave entre nós", diz Isaque em determinado momento.

Segundo a polícia, a morte em questão é de um rival de Isaque, na semana passada, na Baixa do Fiscal. "Isaque, além da passagem por roubo e autor, pelo menos, deste homicídio, é integrante de uma quadrilha de traficantes. Vamos intensificar para chegarmos nos outros comparsas", diz o comandante da 17ª CIPM, major Everton Monteiro.

Isaque foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).