Preso em Alagoas suspeito de homicídios, assaltos a banco e tráfico de drogas na Bahia

Ele será transferido para Salvador

Suspeito de liderar uma das principais quadrilhas em atuação na Bahia, João Cleison Mota Carvalho, o “Didi", foi preso na madrugada deste sábado (3), em Maceió, no estado de Alagoas.

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Polícia do Interior (Depin), efetuou a prisão de João é que, segundo a polícia, envolvido em diversos homicídios, assaltos a banco e tráfico de drogas, Didi é o Valete de Paus do Baralho dos Procurados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com o diretor do Depin, delegado Flávio Góis, ele será transferido para Salvador com o apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer). Didi será apresentado à imprensa durante uma coletiva realizada no auditório do edifício-sede da Polícia Civil, na Piedade, na segunda-feira (5), às 9 horas.