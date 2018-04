Preso, homem confessa estupro da enteada de 12 anos na Bahia

Ele ainda afirmou que pretendia se casar com a vítima

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Mateus Santos Gonçalves, 31 anos, foi preso em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, após confessar ter estuprado a própria enteada de apenas 12 anos. Ele foi preso em sua casa, na manhã de terça-feira (10), mas o caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (11).

De acordo com a polícia, Mateus estuprou a enteada durante seis meses. Em depoimento, ele confessou o crime e disse que pretendia casar-se com a menina quando ela completasse 18 anos. A delegada Rosilene Correia, da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Conquista, o caso foi denunciado pela companheira de Mateus e mãe da criança, após perceber um comportamento estranho no marido.

Mateus foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista. Segundo a polícia, ele já possuía passagem anterior pela polícia por roubo.