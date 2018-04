Preso, Lula passa por exame de corpo de delito na sede da PF antes de viajar

Após procedimento, ele segue em avião da FAB para Curitiba

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) no bairro da Lapa, em São Paulo, por volta das 19h45. Lá ele passou por exame de corpo de delito. Entre a chegada e a saída do local, foram pouco menos de meia hora. Por volta de 20h10 ele deixou o local de helicóptero, em direção ao Aeroporto de Congonhas, de onde seguirá, escoltado, num avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para Curitiba, onde começa a cumprir pena.

Lula foi condenado por Moro no caso do tríplex de Guarujá em julho de 2017. Em janeiro, os juízes do TRF-4 confirmaram a condenação e votaram por aumentar a pena do petista para 12 anos e um mês de prisão.

O ex-presidente entregou-se à PF em São Bernardo do Campo por volta de 18h30 após enfrentar a resistência de apoiadores e militantes. Eles chegaram a impedir a saída do ex-presidente da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde ele estava desde quinta-feira (5). O trajeto entre São Bernardo e a sede da PF durou cerca de uma hora.

A perícia é uma exigência legal para condenados antes do ingresso no sistema penitenciário, a fim de atestar a integridade física das pessoas e a não ocorrência de abuso de autoridade, mas geralmente é realizado no Instituto Médico Legal (IML). Em Curitiba, Lula vai cumprir pena em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal.

Resistência

Diante do impasse com os militantes, antes de Lula ser preso, a presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, subiu em um trio elétrico e pediu aos apoiadores que liberassem a saída dele. Ela explicou o risco da resistência gerar um pedido de prisão preventiva e dificultar os recursos, além do risco da polícia chegar e retirar os manifestantes com violência.

Na saída, houve confusão e empurra-empurra, mas o ex-presidente acabou deixando o local numa das viaturas da PF, que entregou o mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro na quinta-feira.