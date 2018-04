Preso suspeito de estuprar criança de dez anos em Santa Maria da Vitória

Valdeci Neves da Silva era enteado da tia da vítima e estava foragido

Um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de dez anos em Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, Valdeci Neves da Silva, 36, violentou a sobrinha da sua madrasta, que visitava a sua casa aos fins de semana. O mandado de prisão foi cumprido no sábado.

Valdeci estava foragido desde o ano de 2016. (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

O crime foi descoberto em setembro de 2016, quando uma professora da criança percebeu que ela estava com um comportamento estranho. Em uma conversa, a mulher soube quem era o estuprador e denunciou o caso ao Conselho Tutelar, que informou o ocorrido à família e a polícia civil.

De acordo com o coordenador da 26ª Coorpin/Santa Maria da Vitória, delegado Alexandre Cunha, ao saber que o crime seria investigado, Valdeci fugiu da cidade e se escondeu em Goiânia. “Neste final de semana descobrimos que ele havia voltado para ao município e saímos em diligência para prendê-lo”, relatou o delegado.

Valdeci, que foi encontrado no povoado de Ponto Certo, zona rural de Santana, tentou fugir mais uma vez ao perceber a chegada da Polícia, mas foi detido pelos investigadores. O estuprador também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, pois com ele foi encontrada uma espingarda artesanal, que foi apreendida e encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para perícia. Valdeci está à disposição da Justiça, no presídio de Santa Maria da Vitória.