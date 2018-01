Preso suspeito de matar funcionária aposentada dos Correios em Feira

Bens roubados da vítima foram achados em casa de pedreiro

Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, no Centro Norte do estado, prenderam o principal suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) da funcionária aposentada dos Correios Rosimeire Costa da Cruz, 52 anos.

De acordo com o site Acorda Cidade, na casa do pedreiro Edmilson Macedo de Sena, 41, conhecido como Pastor, foram encontrados a televisão e os aparelhos de som roubados de Rosimeire.

Rosimeire havia contratado o pedreiro para fazer reforma na sua casa (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A polícia chegou até o homem após encontrar na casa da vítima um recibo de dízimo em nome de Sena, que supostamente seria pastor de uma Igreja Evangélica.

O veículo modelo Kia Soul, que pertencia a Rosimeire, foi encontrado na última sexta-feira (12) próximo à residência do pedreiro. Em entrevista ao Acorda Cidade, ele negou ser o autor da morte e acusou o seu ajudante, um homem de prenome Jonas. A polícia ainda procura pelo segundo suspeito.

Edmilson Sena alegou que estava guardando os equipamentos eletrônicos a pedido do seu ajudante. Ainda segundo ele, Jonas estaria com medo de sua esposa descobrir o crime e pediu que ele escondesse o produto do roubo. Ele disse que não presenciou o o crime.

Relembre o caso

A funcionária aposentada dos Correios foi encontrada morta no banheiro da sua casa, na quarta-feira (10), estrangulada, com um fio de aço enrolado no pescoço. Na época da descoberta do corpo, investigadores da Polícia Civil não encontraram o carro de Rosimeire, além da bolsa dela com sua carteira e celulares. A aposentada morava sozinha no bairro Brasília.

A casa da vítima estava passando por uma reforma e, segundo a polícia, não havia sinais de arrombamento. Além disso, o imóvel era protegido por cerca elétrica. Rosimeire começou a ser procurada após seu irmão passar dias sem conseguir contato com ela.