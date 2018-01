Presos suspeitos de atirar em professor da Ufba durante assalto

Sérgio Sobreira deixou UTI, em Fortaleza, e já conversa com parentes e amigos

Dois dos três envolvidos no assalto que terminou com o professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Sérgio Sobreira, baleado no peito, foram presos neste domingo (14) em Fortaleza (CE).

Matheus da Silva Gadelha, 18 anos, e Douglas da Silva Fernandes, 21, já respondiam por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Crislande de Sousa, 18, o Kiki, que segundo a polícia cearense foi o autor do disparo contra o professor da Faculdade de Comunicação (Facom), permanece foragido. Sobreira deixou a UTI na tarde desta segunda-feira (15) e já faz piadas com os amigos (ver abaixo).

Apenas um dos suspeitos confessou participação no crime. Atirador está foragido (Foto: Divulgação/SSPDS-CE)

Os dois suspeitos foram capturados um dia após a emissão dos mandados de prisão contra os três envolvidos, conforme a polícia. Com os homens foram apreendidos alguns bens, cuja procedência será investigada. “Há indícios que os suspeitos tenham participado de outros assaltos na região”, disse o delegado Pedro Viana, em nota divulgada pela polícia cearense.

Apenas Matheus confessou a participação no crime, cometido no dia 6 de janeiro durante festejos de pré-Carnaval. Ele admitiu que arrancou a corrente do pescoço de Sobreira e disse que se surpreendeu com uma suposta reação da vítima.

O docente foi alvejado no peito por Crislande e o tiro atravessou o seu pulmão. A cena foi registrada por câmeras de segurança. Segundo a polícia, Douglas estava junto com a dupla na noite do crime.

Em depoimento, Douglas nega a participação, mas Matheus confessa envolvimento no que foi considerado tentativa de latrocínio. Este último afirma que puxou um cordão do pescoço da vítima, mas foi surpreendido pela reação do homem, que tentou evitar o roubo. Foi o momento que Kiki teria efetuado o disparo. Ferido, o professor foi socorrido por pessoas que o acompanhavam.

Foto de suspeito

A polícia continua a procurar Crislande de Sousa e divulgou uma foto do suspeito, na esperança de que alguém o reconheça e denuncie o seu paradeiro. Os presos estão à disposição da Justiça. Os suspeitos irão responder por tentativa de latrocínio.

Crislande, apontado como autor do tiro, é procurado pela polícia cearense (Foto: Divulgação/SSPDS-CE)

As apurações foram coordenadas pelo 2° Distrito Policial (DP) de Fortaleza. A ação ocorreu com o apoio de equipes do Departamento de Polícia da Capital (DPC) e da Unidade Tático-Operacional (UTO).

Bom humor fora da UTI

Sérgio Sobreira recebeu alta da UTI, nesta segunda, e segundo pessoas próximas a ele, se recupera bem.

Ao CORREIO, Paula Sobreira, sobrinha do professor, contou que ele está tranquilo e falando com bom humor.

Amigos também confirmaram a novidade.

“Ele está bem, está lúcido e tem ciência do que aconteceu com ele. E já está no quarto”, informou Suzana Barbosa, diretora da Facom, onde Sobreira dá aulas.

Maurício Tavares, professor da Facom e amigo da vítima, afirmou que o professor está se recuperando bem.