Pressões do governo sobre empresas motivaram permanência de Carletto no PP

Por Luan Santos

Pressões feitas por integrantes da alta cúpula do governo do estado foram cruciais para que o deputado federal Ronaldo Carletto decidisse permanecer no PP. O parlamentar cogitava migrar para o PR durante a janela partidária para disputar uma vaga na chapa majoritária do governo ou da oposição, mas desistiu alguns dias antes do término do prazo para a troca de agremiação. Integrantes do governo revelaram à Satélite que foram feitas pressões sobre as empresas de transporte de Carletto, inclusive com a ameaça de "flexibilização" das fiscalizações sobre os veículos clandestinos, o que traria prejuízos para as corporações do deputado. Outros temas de interesse da atividade empresarial do pepista também estiveram na mesa de negociações. Carletto, então, optou pela empresas e desistiu da mudança, ainda de acordo com governistas ouvidos pela coluna.

Nova derrota

A Justiça manteve a decisão de anular a votação da Câmara Municipal de Remanso que arquivou denúncias oferecidas pelo Ministério Público estadual (MP) contra seis vereadores e dois suplentes por crimes de organização criminosa e peculato. Eles são acusados de envolvimento em um esquema que desviou quase R$ 10 milhões dos cofres municipais.

Aberto ao diálogo

O deputado federal João Gualberto (PSDB), pré-candidato ao governo do estado, vai se reunir hoje com o presidente nacional do partido, Geraldo Alckmin, postulante ao Palácio do Planalto. Na pauta estão as eleições nacionais e na Bahia. Gualberto também pretende conversar, ao longo da semana, com líderes partidários no estado.

Retificação

CORREIO errou ao publicar que o deputado estadual Marquinho Viana migrou do PSB para o PR. A informação foi veiculada na edição de ontem na matéria intitulada “19 deputados trocam de partido na janela”. Viana, que tem ligação com o deputado federal José Rocha (PR), integrava as negociações pela manutenção dos republicanos na base governista e chegou a acertar a mudança, mas voltou atrás.

Nos acréscimos

A definição sobre a permanência dele só saiu perto da meia-noite da última sexta-feira, quando se encerrava o prazo para a troca de agremiação, após longa reunião com integrantes do PSB. Como o PR já sinalizava por ficar na base do governo, Viana optou por seguir no partido. A ida dele seria um atrativo para a permanência do PR.