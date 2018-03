PRF apreende 16 pistolas dentro de TVs que seriam levadas ao RJ

Casal foi preso em flagrante por tráfico internacional de armas

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu dezesseis pistolas escondidas dentro de TVs na manhã deste domingo (11), no Paraná. O casal que transportava o armamento foi preso em flagrante por tráfico internacional de armas, já que as pistolas nove milímetros fabricadas na Argentina seriam levadas ao Rio de Janeiro. Todo o armamento estava escondido em quatro televisões. Além das pistolas, cuja numeração estava raspada, foram apreendidos 28 carregadores.

As TVs estavam sendo transportadas no bagageiro de um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu, também na região oeste, para Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O veículo foi abordado por agentes da PRF por volta das 6h30 na BR-277.



Se condenados, o rapaz de 25 anos e a mulher de 21 podem ter pena de até oito anos de prisão. De acordo com a PRF, por se tratar de arma de uso restrito, a pena pode ser aumentada em até 50%. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal (PF) de Foz do Iguaçu.