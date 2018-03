Primeiro loja de narguilé de Salvador abre esta semana

A loja, filial da 'Isso é um cachimbo?' fica na Pituba

A partir desta quarta-feira (14) Salvador vai ganhar um local especial para quem curte narguilé. A loja ‘Isso é um cachimbo?’, loja que fica na Rua da Fonte do Boi, no Rio Vermelho, vai abrir uma filial na Rua das Rosas, na Pituba e apresenta o primeiro hookah longe da cidade, um destino específico para quem gosta de usar o famoso cachimbo de água, originário de países orientais.

Cachimbo de água ganha espaço dedicado à sua venda e uso em Salvador (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

O novo local vai contar com um mezanino especial para os fumantes, um espaço para quem quiser fumar por lá. Os clientes também vão poder alugar narguilés, com valeres variando entre R$ 20 e R$ 30 reais. A duração do aluguel é por tempo da dose. A loja monta o cachimbo, entra com a essência e o cliente pode fumar até acabar.

A filial da 'isso é um cachimbo?' abre suas portas nesta quarta (14) (Foto: Divulgação)

Além dos produtos de head shop, tabacaria e peças criativas ligadas a cultura canábica, já comumente encontrados na loja, o novo espaço será especializado em narguilé e vai trazer todos os itens que compõem essa cultura: carvão, fornilho, essências, abafadores, pinças, etc. Os menores cachimbos vão custar a partir de R$ 42, e os preços vão variando de acordo com o tamanho, os médios ficam na faixa de R$ 70 e os grandes ficam em torno de R$ 200 a R$ 500.

A nova loja vai funcionar a partir das 10h às 21h, sempre de segunda a sábado.