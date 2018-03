Princípio de incêndio faz um dos prédios do STF ser esvaziado

Fogo foi controlado rapidamente; não houve feridos

Um princípio de incêncio fez o Corpo de Bombeiros esvaziar o prédio do Anexo II do Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta segunda-feira (26). De acordo com informações do G1, o incidente começou por volta das 9h45, no segundo andar, e foi controlado por brigadistas do local. O fogo começou devido a um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. O equipamento caiu sobre uma mesa de trabalho.

Onde foi o incêndio?

O Anexo II é o prédio onde ficam os gabinetes dos ministros. O incêndio, porém, ocorreu alguns andares abaixo, na Seção de Processos Diversos. O setor é submetido à Secretaria Judiciária do Supremo, um órgão da Secretaria-Geral da Presidência do STF.