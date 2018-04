Prisão de Lula é ilegal, acima da Constituição e política, diz Renan no Twitter

Divisão do STF e a antecipação da pena de uma condenação sem provas mostram isso, diz

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou na tarde desta sexta-feira, 6, por meio do Twitter, que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é "ilegal, acima da Constituição e política". Segundo postagem do senador, a divisão do placar da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o habeas corpus do petista por seis votos a cinco, e a antecipação da pena de uma condenação sem provas mostram isso.

"A divisão do Supremo (6x5), a antecipação da pena de uma condenação sem prova por um típico juiz de exceção, tornam a prisão do Lula ilegal, acima da Constituição e política", diz o post de Calheiros.