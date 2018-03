Procon fará mutirão de atendimentos com negociação de dívidas

A ação será realizada das 8h às 17h até a próxima sexta-feira (16) na Rua Carlos Gomes

Consumidores que tenham dívidas bancárias e financeiras terão a oportunidade de negociá-las no Mutirão de Atendimento que será realizado até a próxima sexta-feira (16) na Rua Carlos Gomes, na sede central da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA). O atendimento acontecerá das 8h às 17h.

O mutirão de negociação de dívidas financeiras, que busca garantir a harmonia e o equilíbrio nas relações entre fornecedores e consumidores, irá ocorrer durante toda a semana do evento, juntamente com o Núcleo de Atendimento, no site consumidor.gov.br.

Além do mutirão, o Procon realizará uma campanha educativa durante a semana do consumidor, distribuindo exemplares do Código de Defesa do Consumidor a cada cidadão que for atendido em um dos 17 postos de atendimentos da Bahia.