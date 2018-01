Procon notifica Coelba e administradora do Aeroporto por apagão

Ambas terão 10 dias para justificar queda de energia que atrasou dezenas de voos

Painel que mostra informações sobre voos sem funcionar, na manhã desta segunda (Foto: Marina Silva/CORREIO)

A empresa Vinci Airports, que assumiu recentemente a administração do Aeroporto Internacional de Salvador, e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foram notificadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor na Bahia (Procon) após o terminal aeroviário ficar sem energia elétrica durante a madrugada desta segunda-feira (22).

O local ficou sem energia de 1h20 até 7h, ocasionando atraso em pelo menos 29 voos. De acordo com a Coelba, a interrupção no fornecimento de energia foi ocasionada por um problema técnico no circuito subterrâneo do terminal.

Como justificativa para a notificação, o Procon afirmou que o não fornecimento de energia elétrica ao Aeroporto trouxe “transtornos aos consumidores que compraram passagens aéreas e utilizavam os serviços e precisa ser justificada”.

Diretor de fiscalização do órgão, Iratan Vilas Boas afirmou que "os serviços essenciais devem ser contínuos e sua interrupção devem ter boas justificativas e quando possível, informada com antecedência para que não cause danos aos consumidores".

Dez dias

Tanto a Coelba quanto a Vinci terão 10 dias para apresentar os documentos que justificam a descontinuidade do serviço. Procurada pelo CORREIO, a Vinci afirmou que ainda não recebeu a notificação e que só irá se manifestar após ver o conteúdo da notificação.

Já a Coelba ressaltou que técnicos resolveram o problema às 3h40 e que o aeroporto ficou sem energia até as 7h por "problemas internos" do terminal. A companhia ainda afirmou que irá enviar os documentos dentro do prazo previsto pelo Procon.

As denúncias relacionadas a práticas abusivas no mercado de consumo poderão ser feitas pelo e-mail denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br e pelo aplicativo Procon BA Mobile.

Pane em geradores

Segundo informações da Vinci Airports, a falta de energia aconteceu entre 1h20 e 3h40 e, por volta das 4h, os geradores do terminal apresentaram pane. Para consertar os equipamentos, foi necessário interromper o fornecimento de energia, "por medida de segurança", argumenta a assessoria.

Ainda de acordo com a empresa, ao todo, 29 voos atrasaram durante a madrugada: 10 da Gol, oito da Latam, seis da Azul, três da Avianca e dois da Passaredo. Pela manhã, cinco voos foram afetados pelo problema. Os últimos oito voos que estavam atrasados decolaram pela manhã. Mais tarde, a administradora Vinci corrigiu o número de atrasos para 21 voos.

Em nota, a Azul informou "que cinco voos da empresa foram impactados devido à falta de energia no aeroporto de Salvador". "A companhia esclarece ainda que as aeronaves já decolaram da capital baiana", diz nota enviada pela companhia aérea.

Ao CORREIO, a Passaredo Linhas Aéreas informou que um voo sofreu atraso: era o 2241, que saiu de Salvador com destino a Vitória da Conquista. O atraso na decolagem foi de cerca de uma hora e 40 minutos, partindo para seu destino final às 8h43, com 40 passageiros a bordo.

Já a Gol afirmou que "alguns voos da companhia precisaram ser atrasados até a normalização da operação". A companhia aérea ainda ressaltou que "manteve seus clientes informados e prestou toda assistência necessária". A Latam e a Avianca também foram procuradas, mas não se manifestaram.